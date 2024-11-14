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韓國瑜接見國際現況與關係協會訪團 盼深化台法關係

中央社／ 台北14日電

立法院韓國瑜今天接見法國「國際現況與關係協會 」訪問團時表示，台灣與法國有許多合作的空間，希望未來雙方能夠進行更多交流，共同促進區域安全及繁榮，他也期盼訪問團發揮影響力協助深化台法夥伴關係，並讓世界更加了解台灣、支持台灣。

國際現況與關係協會 （Association Réalités etRelations Internationales）理事長卡皮頓（DavidCapitant）一行31人，到立法院拜會韓國瑜。國民黨立委翁曉玲、民進黨立委陳培瑜、民眾黨立委麥玉珍在場，代表各黨團一同接待外賓。

韓國瑜致詞時表示，台灣民眾對法國印象美好，台法未來有更多合作的空間，希望法國國際現況與關係協會訪問團回到法國之後，能夠告訴法國的好朋友們，在亞洲有一個溫暖和熱情的台灣，歡迎法國朋友到台灣一遊。

韓國瑜說，國際現況與關係協會訪問團成員來自不同黨派和族群，工作別有教授、將軍、企業家、專家等，非常難得，令人印象深刻；國際現況與關係協會關注各國和世界局勢變化，提供給法國政府參考，立法院歡迎訪問團到訪，這也是新的接觸，感到非常開心和光榮。

致詞時，韓國瑜並提及，立法院副院長江啟臣率跨黨派立委團正在法國訪問，並與參議院友台小組主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）及多位議員餐敘、交流，大家都非常愉快。

卡皮頓代表國際現況與關係協會訪問團致詞時說，台灣有一個名稱「福爾摩沙」，是美麗之島。台灣民眾非常友善，台灣文化在許多法國人心中也很有名，到訪台灣是許多法國人的夢想。

他指出，台灣與法國有許多共同點，像是民主價值，還有譬如總統都是由人民直選產生，而且國會制度也帶來許多生機。

卡皮頓表示，法國幾個月前的選舉結果，國會沒有一個絕對多數的大黨；台灣的國會也是這樣的情況，非常有興趣關注台灣未來的發展。

他指出，台灣與法國也有很多的不同，例如全世界都在關注台灣地緣政治的情況，不論是歐洲或法國都非常關注台海情勢和地緣政治的發展。

致詞最後，卡皮頓說，立法院是台灣政治和民主的中心，訪問團非常榮幸來到立法院，也希望能夠更加了解相關議題。

法國 立法院 韓國瑜

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