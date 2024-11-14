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國軍高階幹部授勳授階 總統：借重專業強化防空戰力

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天頒授總統府上將戰略顧問劉任遠二等雲麾勳章、空軍司令上將鄭榮豐三等寶鼎勳章，並為中將黃志偉晉任空軍二級上將授階，總統期盼借重3人的專業與經驗，強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實的戰力。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持11月國軍重要高階幹部授勳授階典禮，總統核定，空軍司令劉任遠上將調任總統府上將戰略顧問，副參謀總長執行官鄭榮豐上將調任空軍司令，遺缺由空軍副司令黃志偉中將調任，同時晉任空軍二級上將，調任案14日生效。

總統致詞表示，今天是見證國軍實力堅強且不斷提升的重要時刻，除了授勳給劉任遠上將、鄭榮豐上將，黃志偉也在今天晉任上將，上將徽章有3顆星星代表至高無上的榮耀，也代表肩負著更重大的責任。

總統感謝劉任遠擔任空軍司令期間，勇於任事，克盡職責，因此今天特別頒授二等雲麾勳章肯定劉任遠的卓越貢獻，未來也請劉任遠提供國防事務的建言，持續為國效勞，精進國防戰力。

總統也感謝鄭榮豐上將擔任副總長執行官時，以自身的豐富經驗督導各項戰備演訓任務，讓台灣的國防安全更加堅實，今天特頒授三等寶鼎勳章，表彰鄭榮豐的付出與貢獻。

總統指出，今天晉任上將的黃志偉，是第一批赴美受訓的F-16種子教官之一，更擔任駐美F-16飛行及學科教官長達3年之久。在擔任空軍司令部參謀長任內，督導空軍，完成F-16V戰鬥機接裝作業，提升了空軍的戰鬥機性能。

總統強調，感謝3位將軍一路以來的努力與付出，接下來要借重3位將軍的專業與經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化的革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實的戰力，也感謝3位將軍的家人及眷屬給予最大的支持與體諒，讓上將們可以全力投身國防事務，為國家貢獻做出更卓越的成果，期待未來在各自崗位上共同傳承忠勇軍風，持續帶領官兵更加進步。

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