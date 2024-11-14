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立委提案公投綁大選 立院公聽會學者意見兩極

中央社／ 台北14日電

立委提案修法讓公投綁大選。學者今天說，全世界91個民主國家中，有60個公投跟大選完全脫鉤，公投綁大選並非主流；另有學者認為，公投綁大選行政效率高、成本低，對人民來講也更方便。

國民黨立委羅智強提案修正公民投票法，公投案公告成立後1個月到6個月內舉行公投，如遇全國性選舉應同日舉行。

立法院內政委員會日前決議，公民投票法修法前，應先舉辦2場公聽會。今天由民進黨籍召委張宏陸安排首場「公民投票法」公聽會。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇說，2021年公投雖已否決「公投綁大選」，但投票率非常低，民意代表性不夠，且已2024年可重新討論；她主張公投必須綁大選，行政效率較高、成本較低，對人民來講也更方便，是立法院可以認真考慮方向。

南國春秋法律事務所律師王展星表示，不管哪次投票都是民意展現，不能說投票人數低就不能代表民意，且地方選舉投票率跟全國性選舉本來就不同；人民已慢慢熟悉公投制度，對「事」投票跟對「人」投票是不同選舉制度，綁在一起只會讓事情模糊，無法具體討論。

東吳大學法學院講師張錕盛指出，公投跟大選機制應分開，不要同時間做，這會導致公投議題討論不見了，都是用選舉去操作，失去公共討論空間，變成選舉手段，首選是不要綁在一起；公投綁大選雖會增加公民參與率，但要如何避免2018年事件重演，應有配套措施。

前東吳大學政治學系教授謝政諭表示，他個人是強烈贊成公投綁大選，全世界民主國家絕大部分都是公投綁大選，但中選會卻以瑞士為例指瑞士不是這樣做，瑞士3年400多件公投，一年有100多件公投，「不可能綁大選」。

清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇說，他主張公投應該綁大選，公投法應回到2017年以前的版本，不限制公投舉辦日期，萬一成案後1個月到6個月內有碰到全國性選舉就綁一起、沒有就單獨投票，這樣是很好的。

東吳大學政治系教授蘇子喬指出，全世界91個民主國家，舉辦過全國性公投的國家中，有60個國家公投跟大選是完全脫鉤，大多是穩定、成熟的民主國家；31個國家公投跟大選同時舉行，多是新興民主國家，也不是常態。公投綁大選並不是主流，對修法抱持保留態度。

中選會副主委陳朝建說，公投與選舉脫鉤，公投議題可有效進行社會溝通及理性辯論，使公投結果展現真正民意；如公投綁大選選務高度複雜，選務單位反映工作負荷過重，超過選務承載能量，仍以維持現行規定為宜。

公投綁大選 投票率

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