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公投案全印同一張選票 中選會：法律實務均不可行

中央社／ 台北14日電

立委提案公投若超過一定案數應印製在同一選票，律師認為，這恐有違憲疑慮。中選會副主委陳朝建今天說，這在法律上、實務上均屬不可行，多案公投併為一案，是剝奪選民投票或不投票權利。

台灣民眾黨立法院黨團提案修正公民投票法，參酌美國各州辦理公投經驗，將所有議題印在同一張選票上的作法，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製在同一選票上。

立法院內政委員會日前決議，公民投票法修法前，應先舉辦2場公聽會。今天由民進黨籍召委張宏陸安排首場「公民投票法」公聽會。

元貞聯合法律事務所律師賴秉詳表示，該提案看起來雖然是技術性規定，要求所有公投選項印在同一張選票上，「白話講是強迫領取所有選票」，從言論自由來看，言論自由是有不表意自由，不領取選票作為政治言論操作竟然被法律限制，有高度違憲疑慮。

陳朝建說，多項公投案要併在同一選票上，在法律上、實務上均屬不可行，因為依法選民有選擇領票或不領票的權利，多案公投併為一案，是剝奪選民投票或不投票權利。

陳朝建指出，如果多案公投併成一票，會導致實務上無法認定為有效票或無效票，因為每張選票採取「擦邊」原則，如果都列在同一選票上，萬一蓋的是多個案子的邊緣地帶，會導致要認定為一案或兩案無效票。這也會使監察員、公眾監督有極大困難，唱票過程也可能跳案唱票，選舉實務不可行。

另外，國民黨立委賴士葆提案，公投案經通過後，總統或權責機關在3個月內提出實現該公投案內容的必要處置，逾期未提出者，權責機關首長應立即提出辭職。

賴秉詳說，他認為此案若三讀通過，總統府、行政院一定會強力要求釋憲，這有高度違憲疑慮。公投應該是配套措施，代議民主才是民主的原則與核心，只有代議民主沒辦法落實的情況下，才有公投的展現；除憲法規定外，沒人可透過立法程序要求行政院長辭職。

賴秉詳表示，目前來講，總統是不受立法院的監督，立法院跟總統間保持相互尊重，如果透過公投法可以要求總統等主管機關首長辭職，非常匪夷所思，也是對憲法的挑戰，政治歸政治、憲法歸憲法，應尊重憲法核心。

南國春秋法律事務所律師王展星指出，就構成要件的明確性來講，什麼叫做「必要處置」，在法律上「必要處置」是不確定概念，如果這是法律規定而不是政治宣言，要訂成法律條文的話，請先具體地講清楚「必要處置」是要做什麼。

公投 投票 法律

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