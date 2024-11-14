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赴COP29來台轉機 惠恕仁：台帛合作可迎接挑戰

中央社／ 台北14日電

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）在亞塞拜然登場，友邦帛琉總統惠恕仁率團出席。外交部今天表示，惠恕仁13日晚間來台轉機，外交部政次田中光前往接機，兩人均強調，台帛持續攜手合作，當可迎接所有的挑戰。

外交部下午發布新聞稿指出，友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）5日帛琉大選中成功競選連任，並在選後一週即率團啟程前往亞塞拜然首都巴庫出席COP29，特別選擇經由台灣轉機，展現台帛歷久彌新的緊密邦誼。

外交部表示，田中光於13日晚間前往接機，表達熱烈歡迎之意，並代表政府再度祝賀惠恕仁高票連任帛琉總統。

外交部強調，惠恕仁高度重視及堅定支持台帛邦誼，協助台灣國際參與一向不遺餘力。惠恕仁曾在今年聯合國「未來高峰會」中，呼籲國際社會重視台灣人民國際參與的基本權利，外交部對惠恕仁持續在國際場域為台灣仗義執言表達誠摯的謝意。

外交部也說，今年適逢台帛建交25週年，惠恕仁及田中光均強調，25年來台帛共享民主、自由、人權等普世價值，只要彼此持續攜手合作，當可迎接所有的挑戰。

外交部 帛琉 惠恕仁

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