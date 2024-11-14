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憲法訴訟法黃國昌喊團進團出 綠：正向期待立場一致

中央社／ 台北14日電

民眾黨立委黃珊珊日前表態反對國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，民眾黨團總召黃國昌以「民眾黨目前依然團進團出」回應。民進黨團幹事長吳思瑤今天再次向民眾黨團喊話，正向期待民眾黨捍衛憲法，不要用修法凌駕憲法。

翁曉玲提出憲法訴訟法部分條文修正草案，主張大法官現有總額為15位，引發外界質疑。黃珊珊日前投書法律刊物，認為翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生，如果修法明定大法官現有總額，可能出現立法院行使人事同意權、導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。

民進黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於黃國昌的說法做上述回應。

吳思瑤表示，週末將有上百位律師走上街頭，反對翁曉玲修法版本主張，國民黨團日前以最速件在今天下午舉行憲法訴訟法修正草案的黨團協商，希望協商時能好好就條文論條文，立委再大，也要聽民意，跟專業對話，絕對不能修法超越憲法，呼籲在野黨讓台灣國會回到一個恪遵憲法，保障人民基本權利的國會。

媒體詢問如何看黃國昌的回應，吳思瑤說，憲法訴訟法修正草案在委員會審議時，黃國昌並未出現在委員會，無法探知黃國昌的個人立場，也不了解民眾黨目前態度。

吳思瑤指出，民進黨團肯定黃珊珊的道德勇氣，本於法律人專業良知說話，期待黃珊珊能發揮影響力。黃珊珊與同為法律人的黃國昌，如果兩人立場一致，都捍衛憲法立場，團進團出就可能是支持民進黨團立場。

修法 民眾黨 黃國昌

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