再提財劃法 政院：提升公建經費協助財政較差縣市

朝野持續為「財政收支劃分法」交鋒，行政院數度強調不會自提版本，並稱現行作法是中央最有把握執行的，也盼協助加強財政能力較差縣市的競爭力。行政院今天補充，將透過均衡台灣等計畫提升公建經費，讓財劃法執行更加公平。

立法院財政委員會上周在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨立委本周一全力阻擋議事錄，但昨天在在野立委人數優勢下，透過表決確認六日議事錄；但行政院長卓榮泰昨天強調，中央對目前財劃法的執行最有把握，未來將力求更公平執行，且會加強財政能力較差縣市的競爭力。

行政院發言人李慧芝今在行政院會後記者會指出，中央政府每年對地方財務實際補助，包括一般性補助和統籌分配稅款均逐年增加當中，例如明年數字會來到1兆151億元，很多社福方面的款項都是中央直接做補助及執行，大幅度改善地方政府財務能力，可見現在的財劃法是中央最有把握執行的。

對於財政能力比較差的縣市，李慧芝說明，中央政府還是會在這樣的基礎之下幫助提升，也會透過均衡台灣相關計畫提升公建經費補助，讓這些縣市的財政力、競爭力可以更加公平。