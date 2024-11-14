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原文會駁斥億元採購綁標爭議 1圖曝將廢標

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
今年10月24日原住民族委員會文化科科長回應此案時指出，本案尚未決標，同時指出，「我們內部也有調查，目前已要求原文會辦理廢標」。圖／讀者提供
今年10月24日原住民族委員會文化科科長回應此案時指出，本案尚未決標，同時指出，「我們內部也有調查，目前已要求原文會辦理廢標」。圖／讀者提供

國民黨立委爆原住民族電視台採購綁標，原住民族文化事業基金會回擊不實指控，全案依法辦理。不過，根據原住民族委員會10月24日回應，此案「內部也有調查，目前已要求原文會辦理廢標」。

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔上午爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前69萬元勞務採購案的劇本，標案召集人是綠委陳瑩前助理何明輝，另標案評審是綠委蘇巧慧老公，指稱有綁標之嫌。

稍早原文會發表聲明說明招標原委，強調該兩案為不同「獨立」採購案，其採購目的、採購程序也不同，因此該爆料非事實，也沒有自無重複採購，更無綁標的狀況。且何明輝任立委團隊助理已是12年前陳年往事。

原文會表示，已第一時間成立採購工作及審查小組，針對此案綜理審查及諮詢，另收受主管機關原住民族委員會調查報告，但因為本案仍於採購程序中，相關文件及內容應保密，本於毋枉毋縱原則，後續仍將依相關規定依法處理。

不過，根據本報取得今年10月24日原住民族委員會官員回應截圖，針對此案，該科長指出本案尚未決標，同時指出，「我們內部也有調查，目前已要求原文會辦理廢標」。

立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）今在立法院開記者會爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理，另標案評審是綠委蘇巧慧老公，王質疑投標內容涉綁標。記者曾學仁／攝影
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）今在立法院開記者會爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理，另標案評審是綠委蘇巧慧老公，王質疑投標內容涉綁標。記者曾學仁／攝影

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