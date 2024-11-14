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未獲許可提前施工 雲林民眾北上偕綠委控綠能業者

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨立委劉建國、雲林縣議員蔡孟真、地方居民要求撤銷違法的地方同意函及經濟部許可、追究官員失職，依法懲處、要求監察院介入調查。記者張睿廷／攝影
民進黨立委劉建國、雲林縣議員蔡孟真、地方居民要求撤銷違法的地方同意函及經濟部許可、追究官員失職，依法懲處、要求監察院介入調查。記者張睿廷／攝影

雲林縣民今北上立法院抗議陳情，民進黨立委劉建國偕同雲林縣議員蔡孟真、「口湖反變電站自救會」、「口湖反風車自救會」舉行記者會，指睿日光電於雲林縣口湖鄉設置升壓站，不過地方居民認為睿日光電未經許可提前施工，質疑有官商勾結嫌疑，他們提出三項訴求 : 撤銷違法的地方同意函及經濟部許可、追究官員失職，依法懲處、要求監察院介入調查。

謝厝村的村民組成的口湖鄉反變電自救會指出，睿日光電升壓站選址鄰近淨水場，且業者在甲地開會、乙地蓋光電，業者曾向居民提告恐嚇、強制、侵入私人土地等罪，先前縣府已要求業者在未取得地方共識前先停工，但上周五又有重機具進場。

劉建國表示，發電事業設置應循嚴格審查程序，首先須取得地方政府的同意函，並經經濟部核發「籌設許可」。此過程要求多層監管，以保障安全、環境及社會影響的合法合規，且在取得施工許可前，企業須於設置地點召開地方說明會，讓居民知情並參與。但睿日光電的行為，卻違背了上述程序，顯露嚴重失職與黑幕。

劉建國說，聽到村民故事相當不捨，對能源署、雲林縣府來說，變電所可能很小，不過對當地村民就是巨大壓力，為何興建變電所時，民眾完全沒有訊息？劉建國也質疑，經濟部能源署既然認為應該嚴謹審查，為何民眾陳情後，經濟部還在隔天補了施工許可給業者？

蔡孟真指出，雲林縣府在2022年1月26日明確要求睿日光電取得地主同意書、土地容許使用證明及補充說明會資料方可獲得同意函。然而，縣府竟在資料不全的情況下，提前於當年3月11日核准此函。質疑縣府此舉是否證明「官商勾結」的存在。此外，縣府未依規定進行現場勘查，卻稱書面審查即可，令人難以理解，形同脫罪之詞。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，該案是地方政府先同意，完備後才送到中央，他們有行文雲林縣政府，此次事件是否有瑕疵？中央會比照法律規定，如果有些程序不正義，政府會依相關規定辦理。至於業者辦說明會的地點是符合法規的，但可能需要調整，相關規定已經正在修正。

口湖鄉 雲林

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