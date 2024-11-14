財劃法修正爭議 綠委憂教育預算成重災戶

朝野為財劃法修法爭執不下，民進黨立委吳思瑤今天當著所有國立大學校長的面說，國民黨修法版本恐使教育預算成「重災戶」，國民黨立委林德福則反駁，修法是為國家均衡發展。

立法院財政委員會6日在藍綠立委肢體衝突下，完成財政收支劃分法初審，11日開會時朝野對議事錄確認與否再次引發衝突，導致會議空轉。財委會今天繼續開會，最終以會議正常運作、審查預算為目標，並藉由表決確認6日會議的議事錄。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部和國立大學校務基金等預算，民主進步黨籍立委吳思瑤當著所有校長的面指出，國民黨「惡修」財劃法是「瘦中央、肥地方」，恐掏空國庫新台幣6612億元，將使教育預算可用財源大失血。

吳思瑤指出，她的辦公室估算，高教預算至少會影響1292.7億元，包括減免私大學費、高教深耕、新宿舍運動等政策，都恐受到波及。國教預算初估影響938.2億元，包括少子女化對策、補助專輔教師人事費等，未來恐都遭殃。

吳思瑤呼籲國立大學校長一同來搶救教育預算，避免朝野因政治鬥爭，犧牲了下一代的未來。民進黨立委吳沛憶質詢時也提到，藍版財劃法若通過，中央可以給教育部的預算一定會減少，大學若要維持競爭力，現在就是捍衛預算的時候。

稍晚質詢的國民黨立委林德福則解釋，財劃法25年來沒有修過，政府年年稅收超徵，卻以錯誤的政策分配預算，例如將大量經費補貼台電；也拿一堆經費給高雄治水，卻禁不起考驗。修法後提高地方縣市分配比率，是為國家均衡發展，而教育預算都有持續編列，不會如綠委所言會大受影響。

林德福在質詢後，也花了一些時間在台下溝通，向大學校長們喊話，爭取支持財劃法修法。