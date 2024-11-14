財劃法不提院版 政院：透過均衡計畫提升縣市財政力
行政院長卓榮泰指出，《財劃法》不會提出院版，對此，行政院發言人李慧芝表示，現行版本是中央最有把握執行的，盼提升財政能力比較差的縣市的財政力、競爭力，也會透過「均衡台灣」等計畫提升公建經費補助。
李慧芝表示，行政院經過長年來檢視跟盤點，認為現行財劃法施行起來是最有把握的，因為從過去到現在，中央政府每一年對地方政府財務的實際補助，不論是一般性補助還是統籌分配稅款的補助，都是逐年在增加的。
李慧芝也舉例，像是明年補助額度就將來到1兆151億，很多社福方面的款項也是中央直接做補助來執行，很大幅度地改善地方政府的財務能力，由此可見，現在的財劃法執行這麼多年以來的版本，真的是中央最有把握來執行的，對於財政能力比較差的縣市，中央政府還是會在這樣的基礎之下幫助其提升，也會透過「均衡台灣」等相關計畫，提升相關公建經費的補助，讓這些縣市的財政力、競爭力可以更加公平。
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