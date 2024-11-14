財劃法不提院版 政院：透過均衡計畫提升縣市財政力

「不同戲劇標案的劇本竟然一樣，原民台採購恐有貓膩！」國民黨立委王鴻薇、廖偉翔14日指控原民台109年與113年的拍攝迷你劇集標案劇本類似，恐有重複採購與侵權疑慮，且審查標案的召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧的老公龍男.以撒克.凡亞思。

2024-11-14 13:20