快訊

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

財劃法不提院版 政院：透過均衡計畫提升縣市財政力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰指出，《財劃法》不會提出院版，對此，行政院發言人李慧芝表示，現行版本是中央最有把握執行的，盼提升財政能力比較差的縣市的財政力、競爭力，也會透過「均衡台灣」等計畫提升公建經費補助。

李慧芝表示，行政院經過長年來檢視跟盤點，認為現行財劃法施行起來是最有把握的，因為從過去到現在，中央政府每一年對地方政府財務的實際補助，不論是一般性補助還是統籌分配稅款的補助，都是逐年在增加的。

李慧芝也舉例，像是明年補助額度就將來到1兆151億，很多社福方面的款項也是中央直接做補助來執行，很大幅度地改善地方政府的財務能力，由此可見，現在的財劃法執行這麼多年以來的版本，真的是中央最有把握來執行的，對於財政能力比較差的縣市，中央政府還是會在這樣的基礎之下幫助其提升，也會透過「均衡台灣」等相關計畫，提升相關公建經費的補助，讓這些縣市的財政力、競爭力可以更加公平。

力可 地方政府 財劃法

延伸閱讀

政院拍板反毒策略綱領4年150億　卓榮泰：向毒品宣戰

卓榮泰盼業者使用數位簽章技術 減少網路詐騙廣告

公股響應打詐行動 卓榮泰盼企業也能跟進

未來4年挹注150億反毒 卓榮泰：向毒品宣戰

相關新聞

政院拍板反毒綱領4年150億 卓榮泰：向毒品宣戰

為加強反毒力道，行政院會今拍板「新世代反毒策略行動綱領」第三期，未來4年將再投入150億元，力拚阻絕供需、減少毒害、穩定...

藍委爆原民台採購綁標 原文會「程序」全曝光

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是...

離島建設修法舌戰 吳思瑤酸「陳三桂」 陳玉珍嗆：來辯論一打三

朝野再為「離島建設條例」修法交鋒，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批評此修法將讓台灣經濟門戶洞開，籲國民黨立委陳玉珍別成為「...

喪屍煙彈列二級毒品 法務部：持有、施用都算犯罪

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯濫用日益嚴重，更爆出陸軍役男、員警吸食。法務部次長黃世杰透露，毒品審議委員會稍早已將依...

雲林民眾北上和綠委記者會控綠能業者未獲許可在雲林設升壓站

雲林縣民今北上立法院抗議陳情，民進黨立委劉建國偕同雲林縣議員蔡孟真、「口湖反變電站自救會」、「口湖反風車自救會」舉行記者...

不同標案劇本類似 藍委控原民台採購有弊

「不同戲劇標案的劇本竟然一樣，原民台採購恐有貓膩！」國民黨立委王鴻薇、廖偉翔14日指控原民台109年與113年的拍攝迷你劇集標案劇本類似，恐有重複採購與侵權疑慮，且審查標案的召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧的老公龍男.以撒克.凡亞思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。