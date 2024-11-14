政院拍板反毒綱領4年150億 卓榮泰：向毒品宣戰

為加強反毒力道，行政院會今拍板「新世代反毒策略行動綱領」第三期，未來4年將再投入150億元，力拚阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯。行政院長卓榮泰指出，毒品防制攸關社會安全與國家發展，請各級政府通力合作，一起向毒品宣戰，達到無毒家園以及無毒校園的願景。

「新世代反毒策略行動綱領」第三期橫跨2025年至2028年，法務部報告指出，除了持續強化查緝力道，同時因應毒品交易虛擬化、網路化及國際化，統合緝毒機關偵查量能，以科技查緝為手段，強化國際合作交流、情資共享及數據整合。

毒品檢驗部分，法務部報告提到，則將持續管控先驅化學品工業原料、防止關注化學物質非法運作、完備新興毒品標準品，以及強化監控民間檢驗機構能力。

至於戒毒層面，法務部報告透露，將以深耕處遇資源、強化轉銜機制為目標，透過提升緩起訴處分與處遇質量、提升藥癮醫療與社區復健質量、推動警檢即早轉介的貫穿式保護及整合獄政與社區落實出監轉銜等機制，協助成癮者復歸，並因應特殊族群需求，發展女性與兒少藥癮者處遇服務。

另外，法務部報告也說，工作重點還包含強化防制新興毒品及大麻宣導作為、建構友善接納環境與兒少防護網絡，及對於毒品施用者處遇制度，將與衛福部加強合作提升緩起訴附命戒癮治療的質量，還會與矯正機關完善出監轉銜機制。