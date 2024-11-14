喪屍煙彈列二級毒品 法務部：持有、施用都算犯罪
俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯濫用日益嚴重，更爆出陸軍役男、員警吸食。法務部次長黃世杰透露，毒品審議委員會稍早已將依托咪酯等三項化學物質改列二級毒品，未來裁罰刑度將全面提高，單純持有也會構成犯罪行為，也將同步強化查緝的力道
「依托咪酯」本為醫學上麻醉用途，近日濫用問題浮上檯面後，今年六月毒審會將「依托咪酯」列為三級毒品、八月公告。但此物質濫用情況嚴重，擴散速度驚人，警政署再提案建議升為二級毒品，毒審會今再舉行學者專家會議討論，若升為二級毒品，未來涉毒者最重可判無期徒刑。
黃世杰今天出席行政院會後記者會時證實，毒審會已將「依托咪酯」，以及有相似功能的「美托咪酯」、「異丙帕酯」等三項化學物質改列為第二級毒品，未來會循程序函請行政院做正式公告，未來犯罪行為刑度都會提升，單純持有也會構成犯罪行為。
據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；引誘他人施用第二級毒品者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；施用第二級毒品者，可處3年以下有期徒刑。
黃世杰續指，未來在查緝強度上將相應調整，台高檢署已開會整合檢、警、調、憲兵、海巡、關務等6大緝毒系統，除了加強溯源查緝，也要求各地檢署就司法警察機關，針對新興毒品報請指揮的案件要加強溯源外，相關被告與符合法定羈押要件時也一定要申請羈押以利溯源；涉及製造、販賣、運輸等重罪也要具體求刑，並加強查扣犯罪所得打擊不法。
黃世杰指出，由於「依托咪酯」多以類菸品來施用，且經常都是以網路平台的廣告方式，也已協調各司法警察機關及衛福部強化網路巡邏跟查緝，並協調衛福部國健署針對菸害防制法部分加強查緝電子煙，從源頭壓制不當濫用。
另在檢驗部分，他說，食藥署輔導民間相關檢驗機構取得認證，提升檢驗量能。也要求比照PMA建立通報機制，讓台高檢署整合情資、擴大查緝，並請教育部、國防部針對新興毒品加強策進作為與宣導管理。
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