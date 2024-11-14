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獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

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卓榮泰盼業者使用數位簽章技術 減少網路詐騙廣告

中央社／ 台北14日電

為減少網路詐騙，行政院長卓榮泰今天肯定並感謝金融業暫停投放非實名制社群平台廣告，也要求部會與相關企業溝通，鼓勵業者以數位簽章的技術識別，識別與驗證網路廣告的委託刊播者以及出資者的身分，從源頭減少網路詐騙廣告。

公股龍頭兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀，以及上海商銀後續也發聲響應。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰表示，感謝並肯定金融業暫停投放非實名制社群平台廣告，自主性投入打詐策略，將是非常好的發展，且金融單位能夠率先實施阻詐、防詐方案，並積極對社會公開說明，也有助於提升企業正面形象。

卓榮泰說，目前銀行臨櫃堵詐、防詐都有相當成效，希望國內銀行業者繼續跟政府合作，響應打詐專法以及電子簽章法，落實廣告實名制。

卓榮泰要求，相關部會應該跟所有業者持續溝通，應該以數位簽章的技術識別，驗證網路廣告的委託刊播者，以及出資者的身分，從源頭來有效減少網路詐騙廣告，期盼國內各大企業都能有此共識。

實名制 廣告 網路

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