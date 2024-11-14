不同標案劇本類似 藍委控原民台採購有弊

「不同戲劇標案的劇本竟然一樣，原民台採購恐有貓膩！」國民黨立委王鴻薇、廖偉翔14日指控原民台109年與113年的拍攝迷你劇集標案劇本類似，恐有重複採購與侵權疑慮，且審查標案的召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧的老公龍男.以撒克.凡亞思。

對此，蘇巧慧在臉書發文反駁說，她先生只有參與113年的「迷你影集拍攝標案」，且評選委員共有6位，她先生在評選會議中投最高分的廠商第一輪就已被刷掉；第二輪時，另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄，她先生只是單純擔任評審，並未參與任何行政程序。

質疑審查標案放水

王鴻薇不滿指出，原民台113年1.2億藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，標案召集人竟是立委陳瑩前助理何明輝。另外，113年標案評審，還是立委蘇巧慧老公，也是原住民電視台節目部經理龍男‧以撒克‧凡亞思。

「2個標案的審查人都是何明輝，難道不知道劇本幾乎一樣？」王鴻薇說，109年與113年兩案標案召集人都是何明輝，投標廠商都是沃土影像製作公司、導演皆為導演為喇外‧達賴，113年卻又拿著109年的標案劇本，再投標該案，原民會竟然一路讓該劇本投標審查到決選。

劇本文字高度雷同

廖偉翔則說，兩標案的劇本除了字句大量重複，像第一章吃在瀑布玩耍後吃西瓜，之後坐遊覽車去港邊，不但劇情結構流程一樣，而且人物名稱相同。他質疑龍男‧以撒克‧凡亞思審查時不知道兩案重複還是故意放水？

王鴻薇直言，原民台內部顯然有很大的問題，光是同一套劇本可以賣兩次，一次69萬、一次1.2億，金額翻了173倍，就算只看沃土投標「劇本」編劇預算還要80萬，原民台應該對外說明相關案件。

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