公股銀暫停非實名制社群廣告 卓榮泰喊話企業跟進

數位平台廣告實名制明年元旦上路，繼9大公股行庫宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，也陸續有銀行跟進。行政院長卓榮泰今在院會感謝金融單位率先實施阻詐、防詐，期盼擴及國內各大企業，從源頭減少網路詐騙廣告。

卓榮泰指出，從民間自主動作充分感受到社會力量，一起投入打詐政策，是非常好的發展，金融單位能夠率先實施阻詐、防詐的方案，且積極對社會公開說明，有助提升企業正面形象，值得肯定與感謝。

卓榮泰續指，金融單位包括公民營銀行、行庫，在臨櫃的堵詐、防詐上都有相關成效，也盼國內銀行業者繼續與政府來合作，響應打詐專法的實施，及「電子簽章法」落實廣告實名制。他也要求相關部會持續與業者溝通，應以數位簽章等技術來識別，驗證網路廣告的委託、刊播者、出資者的身份，從源頭有效減少網路詐騙廣告。

卓榮泰表示，這是「打詐新四法」實施後，能提供的有力法律支持，請各部會與各相關企業溝通，除了金融單位，也希望擴及國內各大企業都能有共識。

行政院發言人李慧芝會後補充，上述內容主要針對數位簽章部分，卓揆希望各部會繼續與業者溝通，用數位簽章的技術識別網路廣告刊播者、出資者的身份，也希望各大企業有這樣的共識，大家一起執行。