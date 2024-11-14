快訊

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委爆原民台採購綁標 原文會「程序」全曝光

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）上午在立法院開記者會爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理，另標案評審是綠委蘇巧慧老公，王質疑投標內容涉綁標。記者曾學仁／攝影
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）上午在立法院開記者會爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理，另標案評審是綠委蘇巧慧老公，王質疑投標內容涉綁標。記者曾學仁／攝影

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是綠委陳瑩前助理何明輝、另標案評審是綠委蘇巧慧老公。原住民族文化事業基金會發聲明表示，「本案相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標之虞。」

原文會表示，本基金會「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案公開招標，在今年8月8日至9月9日上網公開招標，採購預算為新臺幣1億2千3百85萬元。本案依業界慣例在8月23日辦「公開徵案說明會」，並秉持公開透明原則，在會中向各與會廠商說明與雙向問答。

原文會表示，基於本案攸關原住民族文化題材與議題，考量評選委員需擁有原住民族議題研究、族語文化及影視傳播等專業素養，依專業組成相關評選委員，「本案相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標之虞。」

原文會指出，王鴻薇、廖偉翔指控69萬採購案為「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案，其採購標的為委託製作劇本，以限制性招標委託辦理，依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款規定，其程序無成立採購評選委員會，沒有所謂的評審名單；另指控1.2億採購案為「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，採購標的為攝製與行銷，並無指定、限制劇本內容及其創作。

原文會強調，該兩案為不同「獨立」採購案，其採購目的、採購程序也不同，因此該爆料非事實，也沒有自無重複採購，更無綁標的狀況。至於本基金會何執行長任立委團隊助理已是12年前陳年往事，且非僅任單一政黨、單一立委助理經歷，前後協助過的各黨籍原住民立委，且109年度委託製作迷你劇集劇本勞務採購案，時任承辦人也非所指控的召集人。

原文會表示，已第一時間成立採購工作及審查小組，針對此案綜理審查及諮詢，另收受主管機關原住民族委員會調查報告，但因為本案仍於採購程序中，相關文件及內容應保密，本於毋枉毋縱原則，後續仍將依相關規定依法處理。

原住民 廖偉翔

延伸閱讀

疑綠營介入原民台標案 王鴻薇四問：原民會想掩飾什麼

原民台重複採購？王鴻薇指蘇巧慧老公、陳瑩前助理涉入

藍委指控原民台綁標 原文會：不實指控

影／再批王鴻薇「烏龍薇」 蘇巧慧：影射專業人士不厚道

相關新聞

政院拍板反毒綱領4年150億 卓榮泰：向毒品宣戰

為加強反毒力道，行政院會今拍板「新世代反毒策略行動綱領」第三期，未來4年將再投入150億元，力拚阻絕供需、減少毒害、穩定...

藍委爆原民台採購綁標 原文會「程序」全曝光

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是...

離島建設修法舌戰 吳思瑤酸「陳三桂」 陳玉珍嗆：來辯論一打三

朝野再為「離島建設條例」修法交鋒，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批評此修法將讓台灣經濟門戶洞開，籲國民黨立委陳玉珍別成為「...

喪屍煙彈列二級毒品 法務部：持有、施用都算犯罪

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯濫用日益嚴重，更爆出陸軍役男、員警吸食。法務部次長黃世杰透露，毒品審議委員會稍早已將依...

雲林民眾北上和綠委記者會控綠能業者未獲許可在雲林設升壓站

雲林縣民今北上立法院抗議陳情，民進黨立委劉建國偕同雲林縣議員蔡孟真、「口湖反變電站自救會」、「口湖反風車自救會」舉行記者...

不同標案劇本類似 藍委控原民台採購有弊

「不同戲劇標案的劇本竟然一樣，原民台採購恐有貓膩！」國民黨立委王鴻薇、廖偉翔14日指控原民台109年與113年的拍攝迷你劇集標案劇本類似，恐有重複採購與侵權疑慮，且審查標案的召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧的老公龍男.以撒克.凡亞思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。