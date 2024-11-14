藍委爆原民台採購綁標 原文會「程序」全曝光

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是綠委陳瑩前助理何明輝、另標案評審是綠委蘇巧慧老公。原住民族文化事業基金會發聲明表示，「本案相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標之虞。」

原文會表示，本基金會「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案公開招標，在今年8月8日至9月9日上網公開招標，採購預算為新臺幣1億2千3百85萬元。本案依業界慣例在8月23日辦「公開徵案說明會」，並秉持公開透明原則，在會中向各與會廠商說明與雙向問答。

原文會表示，基於本案攸關原住民族文化題材與議題，考量評選委員需擁有原住民族議題研究、族語文化及影視傳播等專業素養，依專業組成相關評選委員，「本案相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標之虞。」

原文會指出，王鴻薇、廖偉翔指控69萬採購案為「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案，其採購標的為委託製作劇本，以限制性招標委託辦理，依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款規定，其程序無成立採購評選委員會，沒有所謂的評審名單；另指控1.2億採購案為「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，採購標的為攝製與行銷，並無指定、限制劇本內容及其創作。

原文會強調，該兩案為不同「獨立」採購案，其採購目的、採購程序也不同，因此該爆料非事實，也沒有自無重複採購，更無綁標的狀況。至於本基金會何執行長任立委團隊助理已是12年前陳年往事，且非僅任單一政黨、單一立委助理經歷，前後協助過的各黨籍原住民立委，且109年度委託製作迷你劇集劇本勞務採購案，時任承辦人也非所指控的召集人。

原文會表示，已第一時間成立採購工作及審查小組，針對此案綜理審查及諮詢，另收受主管機關原住民族委員會調查報告，但因為本案仍於採購程序中，相關文件及內容應保密，本於毋枉毋縱原則，後續仍將依相關規定依法處理。