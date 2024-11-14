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離島恐成一國兩制示範區 吳思瑤喊話陳玉珍別成陳三桂

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）受訪時表示，國民黨立委陳玉珍提案的版本，會透過經濟，導致台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」。記者胡經周／攝影
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）受訪時表示，國民黨立委陳玉珍提案的版本，會透過經濟，導致台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」。記者胡經周／攝影

立法院經濟委員會今天安排國民黨團提出的「離島建設條例」修正草案進行詢答，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，此修法不僅排除多項現有法律，還會讓台灣離島地區成為「一國兩制」示範區，讓台灣經濟門戶洞開，危害國家安全，呼籲國民黨立委陳玉珍不要成為陳三桂。

吳思瑤指出，陳玉珍的提案排除了「兩岸人民關係條例」、「醫療法」與「國有財產法」等多項法規，設立醫療專區，引進國際醫師，卻放寬對中國醫師的限制，破壞台灣的醫療秩序。此外，國民黨立委陳雪生提出鬆綁人力、貨物與政府採購的限制，等於將台灣的大門直接敞開給中國勢力，為自由貿易示範區鋪路，讓台灣陷入中國的統戰圈套。

民進黨團整理此次修法重點，包括排除現有法規，損及國家安全；開放醫療專區，對中國醫師限制鬆綁，威脅台灣醫療秩序；鬆綁人力、貨物及政府採購法規，放任中國勢力介入。

吳思瑤強調，立委修法應謹慎，不能因一部法而排除眾多國內法規，此法若過關，不管法律、貿易、國安鬆綁等，這不是門戶洞開嗎？台灣的國門將毫無保護。

吳思瑤受訪時發生一段插曲，陳玉珍現身站在一旁聆聽時，不停出聲干擾，並嗆聲要「辯論一打三」，要吳思瑤、沈伯洋不要落跑。沈柏洋回嗆護台立場堅定不移；吳思瑤也嗆「不要做秀、不要賣台」。

吳思瑤 醫師 陳玉珍

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