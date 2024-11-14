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疑綠營介入標案 王鴻薇四問：原民會想掩飾什麼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）今日上午在立法院舉行「綠委老公當評審！前助理當召集人！王鴻薇：原民台標案涉嫌抄襲綁標！69萬變1億2千萬」記者會，表示原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，要求相關單位啟動調查。記者曾學仁／攝影
國民黨立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）今日上午在立法院舉行「綠委老公當評審！前助理當召集人！王鴻薇：原民台標案涉嫌抄襲綁標！69萬變1億2千萬」記者會，表示原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，要求相關單位啟動調查。記者曾學仁／攝影

國民黨立委王鴻薇廖偉翔今舉行記者會，揭露原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案涉抄襲之外，有重複採購情況，有綠營人士介入其中。原民會之後回應澄清。王鴻薇再提四問，質疑原民會想要掩飾什麼。

王鴻薇、廖偉翔等今揭露，原民台113年度1億2千萬藝文勞務採購案中，投標廠商沃土影像涉嫌抄襲該台109年度69萬勞務採購案劇本，民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思也任標案評審，有綁劇本，有綁標之嫌。

王鴻薇說，原民會表示採購兩案為不同之「獨立」採購案，但完全不敢回應，為何「沃土」廠商投標之資料劇本雷同（部分大段文字相同），導演也相同，甚至巧到連主角名字都一樣，這些白紙黑字的「證據」應該向社會大眾正面回應。強調兩案不同「獨立」完全就是在自證己罪。

王鴻薇表示，原民台已取得「109年69萬勞務採購案劇本」，我今天已經出示相關授權資料，109年原民台有沒有版權，「沃土」以雷同劇本投標政府標案，為何能夠進入最終審查程序？為何至今原民台還不提告？原民會敢說109年採購案你沒有版權嗎？

王鴻薇說，原民會「稱何明輝曾任立委助理之不實指控」，笑死人，原民會是陳瑩的助理嗎？何明輝擔任過除陳瑩確實是從民國94年2月到5月，以及民國97年5月到民國101年1月，立法院相關人事資料都寫得很清楚，到底哪裡不實？原民會想要藏什麼？掩飾什麼？

王鴻薇再指，何明輝除擔任「113年1億2千萬藝文勞務採購案」召集人以外，「109年69萬勞務採購案劇本」他更是在執行單位欄上簽章，章是亂蓋的嗎？何明輝在兩個案子中都有角色，這是不爭的事實。

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今舉行記者會，揭露原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案涉抄襲之外，有重複採購情況，有綠營人士介入其中。原民會之後回應澄清。王鴻薇再提四問，質疑原民會想要掩飾什麼。圖／立委王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今舉行記者會，揭露原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案涉抄襲之外，有重複採購情況，有綠營人士介入其中。原民會之後回應澄清。王鴻薇再提四問，質疑原民會想要掩飾什麼。圖／立委王鴻薇辦公室提供

廖偉翔 王鴻薇 陳瑩

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