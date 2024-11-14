影／原民台重複採購？王鴻薇指蘇巧慧老公、陳瑩前助理涉入

立委王鴻薇、廖偉翔上午在立法院舉行記者會，表示原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商「沃土影像製作公司」，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，不僅字句大量重複，甚至連劇本結構、人物名稱都一模一樣，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，另113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧老公，就是原住民電視台節目部經理龍男.以撒克.凡亞思，王鴻薇質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標，要求相關單位啟動調查。

王鴻薇表示「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，得標廠商打鹿岸工作室，採購的劇本「迢迢歸鄉路」導演為喇外.達賴，今年八月，原民台的「113年經典迷你劇集 遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，導演又是喇外.達賴，原民會讓該劇本投標審查到決選，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」、「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」兩案標案召集人都是立委陳瑩前助理何明輝，王鴻薇質疑怎麼可能不知道劇本一樣？原民會要不要懲處？