影／原民台重複採購？王鴻薇指蘇巧慧老公、陳瑩前助理涉入
立委王鴻薇、廖偉翔上午在立法院舉行記者會，表示原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商「沃土影像製作公司」，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，不僅字句大量重複，甚至連劇本結構、人物名稱都一模一樣，標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，另113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧老公，就是原住民電視台節目部經理龍男.以撒克.凡亞思，王鴻薇質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標，要求相關單位啟動調查。
王鴻薇表示「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，得標廠商打鹿岸工作室，採購的劇本「迢迢歸鄉路」導演為喇外.達賴，今年八月，原民台的「113年經典迷你劇集 遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，導演又是喇外.達賴，原民會讓該劇本投標審查到決選，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」、「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」兩案標案召集人都是立委陳瑩前助理何明輝，王鴻薇質疑怎麼可能不知道劇本一樣？原民會要不要懲處？
財團法人原住民族文化事業基金會也發聲明表示相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標之虞。基金會於第一時間成立採購工作及審查小組就本案進行綜理審查及諮詢，另收受主管機關原住民族委員會調查報告，又本案仍於採購程序中，相關文件及內容應予保密，本基金會為審慎查察，本於毋枉毋縱原則，後續仍將依相關規定依法處理。
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