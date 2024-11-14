派系便當會擬速推2026人選 蘇巧慧：新北兩字都沒出現

民進黨昨開第二次跨派系便當會，立委蘇巧慧透露，會中大家討論2026相關期程要加速，一有人選可盡快推出。至於有無新北市長人選相關討論？蘇表示，完全沒有提到新北，連「新北」兩字都沒出現。

兼任民進黨主席的賴清德總統昨晚召集黨內各派系開他就任總統後第二次便當會，引發各界關注，蘇巧慧今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，並於活動後接受媒體聯訪時回應。

蘇巧慧指出，大家討論時間非常簡短，但都希望可以討論出2026選戰最強人選，一但有人選就是就盡快可以推出，所以在期程方面也有討論，大家都提議可以加速，提早做相關準備及提名作業，不過最後還沒做成什麼決議。