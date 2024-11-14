民進黨示警中共認知戰4大作法 籲民眾提高警覺

中國對台灣進行認知作戰、假訊息層出不窮，民進黨中國部主任吳峻鋕今天表示，中共進行認知戰4個做法分別為醜化外國形象、美化中國現況、引導輿論走向對己方有利、破壞目標國的內部秩序，呼籲民眾對與中國有關的訊息有警覺。

民進黨發言人韓瑩、吳峻鋕今天上午在民進黨中央黨部召開「破解中共假訊息，揭露全球紅色威脅」記者會。韓瑩指出，近年中國假訊息一直入侵台灣，並且在社群媒體瘋傳，民進黨近來觀察到美國總統大選之後，出現一系列簡體字假訊息影片，指出馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司SpaceX以地緣風險考量，要求台廠供應鏈將產線移出台灣。

韓瑩表示，經濟部也在第一時間與各台廠聯繫，業者都表示沒有收到要求遷出台灣的訊息，然而經濟部澄清之後，中國國台辦昨天呼應了這項假訊息，藉此批評民進黨只會「謀獨害台」，因此中共很明顯的就是這則假訊息的產地，而中共在美國大選之後不斷對台散播疑美論、疑賴論，目的就是要分化台灣民心，因此呼籲民眾要對簡體字假訊息，或是不實報導要注意內容。

日本放送協會（NHK）日前系列報導探討中國發起的「認知戰」，吳峻鋕表示，報導提到台灣Dcard平台去年出現「開放10萬印度移工，台灣要變性侵島」謠言，引發社群平台激烈討論、社會關注，這很明顯就是中國進行認知操作。

針對中共發動認知作戰，吳峻鋕說明，不只是針對台灣，中國資訊公司與公安部門及解放軍相關部門合作，包含台灣、其他印太國家，歐洲、美國都是曾經是受害者。

吳峻鋕分析，中共進行認知戰4個做法分別為醜化外國形象、美化中國現況、引導輿論走向對己方有利、破壞目標國的內部秩序，除了透過假訊息外，中共另利用駭客方法侵入全世界，試圖駭入各國資訊、情報部門。

吳峻鋕表示，雖然政府會針對中國對台認知作戰、假訊息等進行澄清，但事倍功半，呼籲民眾要提高自我識讀能力，並且對來自中國的訊息有所警覺。

針對前海軍艦長呂禮詩在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」；吳峻鋕表示，「不以為然」，呂禮詩對中國的認識顯然有所扭曲，因為中國強大的軍力對亞洲而言是重大威脅，而不是保護，並建議呂禮詩應該關注珠海近日發生汽車衝撞事件，並被中國壓制相關報導，而此事則應該受到中國社會關注。