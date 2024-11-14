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離島建設修法舌戰 吳思瑤酸「陳三桂」 陳玉珍嗆：來辯論一打三

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」，站在一旁聆聽的陳玉珍則是不停地出聲干擾，並嗆聲要「辯論一打三」。記者胡經周／攝影
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」，站在一旁聆聽的陳玉珍則是不停地出聲干擾，並嗆聲要「辯論一打三」。記者胡經周／攝影

朝野再為「離島建設條例」修法交鋒，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批評此修法將讓台灣經濟門戶洞開，籲國民黨立委陳玉珍別成為「陳三桂」，站在一旁的陳玉珍也數度出聲反嗆，兩人數度爆發口水戰，吳思瑤最後更喊話陳玉珍別作秀、出賣台灣。

立法院經濟委員會今天排審離島建設條例部分條文修正草案，吳思瑤上午受訪時拿出手卡指出，陳玉珍所提的「離島建設條例」修正若要打造兩岸融合發展示範區，將讓離島成為一國兩制的示範區，這是「裹著糖衣的毒藥」，落入統戰圈套。

吳思瑤批評，修一法卻凌駕排除N個法，規避「兩岸人民關係條例」規範，以及國有財產法、環境影響評估法、都市計畫法，更排除自由貿易港區的設置條例；修法應當嚴謹，必須考量會不會造成法律扞格，若不管法律、貿易及國安便鬆綁，這不是門戶洞開，什麼是門戶洞開？

吳思瑤舉例，陳玉珍的版本要在離島地區設立「醫療專區」，除了國際醫師、外國醫師，也會放寬引入中國醫師，聘任相關規範可能破壞台灣既有的醫療秩序，未來若發生醫療糾紛，要依什麼法律規範、救濟？

吳思瑤受訪時，除了民進黨立委沈伯洋外，陳玉珍也全程在旁聆聽，更數度插入對話，民進黨立委洪申翰經過時不滿開嗆「有點風度好不好」，現場火藥味十足。

待吳思瑤受訪結束，陳玉珍更開口要跟吳思瑤借手板，但被拒絕，還喊話吳、沈不要落跑，快來辯論「一打三」，兩人則不滿反批陳玉珍不敢讓財劃法逐條討論，只在媒體前面討論，吳思瑤也再嗆陳玉珍不要做秀、不要賣台。

吳思瑤 醫師 陳玉珍

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