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影／再批王鴻薇「烏龍薇」 蘇巧慧：影射專業人士不厚道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委蘇巧慧今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨立委王鴻薇等人今早直指立委蘇巧慧丈夫涉及政府綁標，蘇稍早發出臉書澄清，出席活動時又再批評「烏龍薇」烏龍爆料再多添一樁，她丈夫就是很單純擔任評審而已，相關經歷在影視界大家都清楚，王這樣批評真的是非常不厚道。

王鴻薇、立委廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是民進黨立委陳瑩前助理何明輝、另標案評審是民進黨立委蘇巧慧老公。蘇今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮時再回應。

蘇巧慧表示，王鴻薇「烏龍爆料又要再多添一樁」， 其實她丈夫資歷、經歷在影視圈同行當中都很可以被打聽，何況他去年也才剛擔任台中市政府的評審，擔任原民台經歷更是從前總統馬英九時代就開始，把這樣專業人士說成這樣影射「參與圍標綁標」，真的非常不厚道。

蘇巧慧指出，69萬是一個劇本的標案，1.2億是迷你影集製作的標案，王鴻薇硬要把兩個綁在一起講，真的是胡說八道；她丈夫就是很單純參與1.2億迷你影集製作的評審，這很單純，行政程序也都沒有介入，刻意將兩個綁在一起講，真的是惡意烏龍爆料，甚至是栽贓抹黑；王烏龍爆料再一樁，可以改名「烏龍薇」了。

立委蘇巧慧今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今早赴新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

蘇巧慧

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