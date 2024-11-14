APEC文件稱台灣China Taipei 主辦方說明誤植
秘魯APEC年會登場，台灣長年以「Chinese Taipei」（中華台北）名稱參與，但祕魯主辦單位今天寄給媒體的官方信件中，卻以「China Taipei」稱呼，疑似遭中國施壓。外交部回應，祕魯主辦方表示為誤植，已及時改正。
今年APEC東道主為秘魯，年會已在10日揭幕，21個經濟體領袖陸續飛抵利馬，主辦方今天對媒體寄出一封以西班牙文撰寫的採訪通知，邀請媒體採訪今天抵達利馬的經濟領袖，包含澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra），以及台灣領袖代表林信義。
不過媒體發現，信件介紹台灣領袖代表時，經濟體名稱是「China Taipei」，引發外界聯想是遭中國施壓所致。信件所附上的報名表單，標題同樣呈現「ChinaTaipei」，唯獨媒體勾選來自於哪個經濟體選項，才顯示為正確的「Chinese Taipei」。
外交部回應，祕魯方媒體組已表示上述採訪通知是誤植，已及時改正，今天中午秘魯國家通訊社等露出均以「Chinese Taipei」稱呼。（編輯：潘羿菁）
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