法務部研議「特殊重大暴力犯不得假釋」 藍委提2質疑

憲法法庭做出死刑有條件合憲判決，法務部昨表示，將研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」方向修法。國民黨立委吳宗憲說，「特殊重大暴力犯罪」是否容易定義？以及法務部未考量犯罪動機，相較他的版本，法務部方向太空泛。

法務部表示，將不採先前傳出的「終身監禁分級制度」，而是改以研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」的方向推動修法。

吳宗憲表示，法務部主要是從犯罪類型去區分，但犯罪要考量的不是只有類型，還有動機。何謂「特殊重大暴力犯罪？」刑法第十條有明確訂出輕傷與重傷害的區別，什麼樣的重傷害會符合特殊重大暴力犯罪？若定義過於模糊，恐違反法律明確性原則。

其次，吳宗憲說，法官審理案件時除了會看客觀事實，還會衡酌犯罪動機，有沒有到一般人都會覺得「要是我也可能會這麼做？」他認為，不應該從案由或條文去界定，更何況什麼才算是「特殊重大暴力犯罪？」

吳宗憲日前提出的修法版本，是將無期徒刑分為三級，一級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋，另外新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑，即終身監禁不得假釋。

吳宗憲說，我國刑法是在民國24年訂定，當時在大陸地區人民平均餘命是40幾到50歲，因此15年相當於成年後幾乎一半的年齡。現在國人平均餘命大約80幾歲，成年之後的平均餘命尚有60年，才會有服刑40年的設計；但這屬於嚴重情況。相較於法務部的修法方向過於空泛，他的版本更明確分級。