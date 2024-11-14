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影／離島建設修法 陳玉珍遭酸「陳三桂」嗆辯論一打三

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）受訪時表示，國民黨立委陳玉珍提案的版本，會透過經濟，導致台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」。記者胡經周／攝影
經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍（右）提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤（左）受訪時表示，國民黨立委陳玉珍提案的版本，會透過經濟，導致台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」。記者胡經周／攝影

經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍提案的離島建設條例，民進黨立委吳思瑤受訪時表示，國民黨立委陳玉珍提案的版本，會透過經濟，導致台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為「陳三桂」。

吳思瑤指出，陳玉珍提案的離島建設條例，修一個法，卻排除了N部法，以離島建設條例附和中國，打造兩岸融合發展示範區，會讓離島成為「一國兩制」的示範區，落入中國統戰圈套，修一部法，不能排除其他法規，吳思瑤舉例，陳玉珍所提的版本，可以在離島設立醫療專區，未來會引入中國醫師，卻不受國內醫療法、醫師法規範，未來如果發生醫療糾紛，要依什麼法律來規範？

站在一旁聆聽的陳玉珍則是不停地出聲干擾，並嗆聲要「辯論一打三」，要吳思瑤、沈伯洋不要落跑。隨即引來兩人不悅反批，財劃法不敢逐條討論，吳思瑤也嗆「不要做秀、不要賣台」後隨即離開。

吳思瑤 醫師 陳玉珍

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