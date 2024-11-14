國安人士：中國採「疑川論」等6手段 應對川普政府

美國總統大選落幕，國安人士今天表示，國際社會將面對如何採非綏靖主義方式結束俄烏戰爭與中東衝突，以及通膨與經濟失衡等2大議題；面對川普新政府，中國可能採貿易報復、操作「疑川論」、強化團結CRINK等6手段。

美國總統當選人川普陸續公布外交、國防等人事任命，外界關注未來全球局勢、美中競合與美台關係等可能變化。國安人士指出，當前國際環境最大挑戰是俄烏戰爭與中東衝突持續，這兩場戰事導致近年來全球政治與經濟面的各種失衡，各國內政出現通膨、供應鏈效率低等風險，進而又對各國形成各種新挑戰與衝突。

國安人士說，這兩場戰事讓國際社會必須面對兩大議題，首先是趕緊停戰，但停戰策略不能讓威權國家食髓知味、不是綏靖主義與姑息主義的退讓，例如近期傳出要烏克蘭讓出土地換取停戰的說法，川普陣營也在最短時間內否認並切割這項說法。

其次是緩和被拖累的議題。國安人士指出，許多國家因為這兩場戰事導致出現通膨、經濟發展失衡、移民等內政問題，而內政良窳一定會影響選民的投票行為，各國當然可以選擇迴避處理，但問題會持續。

俄烏戰爭與中東衝突又連動到印太局勢升溫。國安人士表示，中國在印太與三海（東海、台海、南海）持續升高灰色地帶威脅，例如11月2日至3日間，共軍曾採相當規模兵力穿越巴士海峽，主要是以美國航艦戰鬥群作為假想敵，進行大規模的攻擊演練。

國安人士說，在美國大選前，中國機艦入侵日本領空領海，中俄海警船聯合巡邏北太平洋、北極海海域等行動，而美國印太司令部空軍司令施奈德（KevinSchneider）日前受訪提及，自賴總統就職以來，共軍在台灣周邊的挑釁飛行行動增加300%。

國安人士指出，中國這些軍事作為有一個很清楚的動機，主要是針對美國大選，看美方是否會有相關反應，且北京的目標不是只針對台灣，更是要向全世界展現，中國可透過軍事、外交、資訊、經濟等手段達到不戰而勝的目的。

對於美中關係，國安人士說，「北京壓力比台灣更大」，發動2018美中貿易戰的正是川普，面對川普重回白宮，可能對中國輸美產品課徵高關稅，中國的應對方式包括，一是準備相應的經濟報復手段，像是對在中國的美商查稅、指控侵權，或在海外拋售美國債券。

國安人士指出，其次是持續用多邊之名反向對美國實施制裁，例如用利益拘束、施壓南方國家去執行對美制裁，並強化加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的宣傳，以凸顯美國的孤立主義、向世界「退群」的國際印象；三是透過「一帶一路」網絡將中國過剩產能傾銷至南方國家，藉由經濟來強化對「帶路」國家的控制。

國安人士表示，四是透過灰色地帶的極限施壓，強化對三海的控制以逼迫美國做出讓步，並達成將第一島鏈內海化的意圖。五是持續操作「疑川論」、「疑美論」，離間台美甚至是美國與其他民主友盟的關係、弱化印太各國的彼此團結。

最後是強化CRINK（中國、俄羅斯、伊朗、北韓，China、Russia、Iran、North Korea）集團的團結力。國安人士指出，手段包括策動伊朗、巴基斯坦將中東局勢複雜化，並持續跟俄羅斯緊密合作，目的是透過「反包圍」來分散國際民主友盟的力量。

至於台灣如何應處，國安人士說，美國許多跟台灣相關的重要法案跟軍售，都在川普第一個任期時通過，支持台灣在美國亦是非常清楚的兩黨共識；台灣過去幾年，在供應鏈重組過程的韌性、地緣安全的投入、自我防衛能力的增強等，都更加善盡國際社會成員角色，讓台海安全穩定成為全球繁榮不可或缺的一部分。

面對未來國際情勢，國安人士強調，各國對俄烏戰爭與中東衝突可以選擇迴避，但所造成的影響會持續，唯一的選擇就是，所有民主國家的共同對應態度，要是比CRINK集團的團結，還要更加團結。