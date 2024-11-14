旅館、光電及文教設施環評 彭啓明：仍由中央審查

環境部原擬將旅館、太陽光電等開發行為環評交由地方政府審查，但透明度遭質疑。環境部長彭啓明今天說，相關環評仍會由中央審查；正在進行環評總體檢，預計明年底有完整規畫。

環境部日前預告草案，擬將學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，調整其環評審查至地方政府，引發議論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算（公務及基金預算）案。彭啓明在會前接受媒體聯訪時表示，前述如旅館、太陽光電、文教設施等仍全由中央來審查。

彭啓明說明，環境部也有檢視地方的環評，有的縣市做得很好，有的人力短缺；過去有委託旅館讓地方進行，約10案左右，今年有2個案例；地方到底做得好不好，會統一再來看，環境部會有查核的機制。

彭啓明強調，若地方環評弱化，對環保也是一種傷害，雖然外界擔心地方可能會有政治壓力，但把制度建立起來才是重要的；環境部正在進行環評總體檢，地方哪裡做得好或不好，會有統整的規畫。

媒體追問，地方環評有的有直播、有的沒有，是否擔心不夠公開透明。彭啓明說，這部分會希望統一處理，環評總體檢會在明年年底完成，把問題找出來；將所有的環評壓力都放在中央，由於環評後需要稽核，人力到底夠不夠，還是需要地方配合。

彭啓明強調，可以質疑他不會打官司，但不要懷疑他對環境保護的決心；期許未來環評程序可以更公開、各界參與更廣泛。