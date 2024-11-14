快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

聽新聞
0:00 / 0:00

海軍前艦長哽咽看珠海航展 國安局長批發言不妥

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍前艦長呂禮詩參觀珠海航展，相關發言在國內引發爭議。圖／呂禮詩臉書
海軍前艦長呂禮詩參觀珠海航展，相關發言在國內引發爭議。圖／呂禮詩臉書

海軍前艦長呂禮詩參加珠海航展，哽咽表示「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」。國安局長蔡明彥表示，呂禮詩的言論不妥，可能成為中共認知作戰的主要訴求。民進黨立委洪申翰則質疑，中共企圖規避「吳斯懷條款」的限制，國安局應該隨時準備修法加嚴規定。

呂禮詩在珠海航展的發言引發大陸媒體大幅報導。民進黨立委洪申翰在立法院外交國防委員會質疑，呂禮詩的言論是否不妥？蔡明彥回應，相關的言論確實不妥當，可能成為中共對台操作認知作戰的主要訴求。

洪申翰進一步質疑，大陸媒體透過網路瘋傳呂禮詩的言論，令人懷疑這是否是中共主導的一場戲？呂禮詩只是其中被交付任務的演員。洪申翰並指出，呂禮詩不是將級退役，看來逃過了兩岸人民關係條例第9-3條對於政務副首長和少將以上退役人員的限制，他質疑，中共是不是特地找不是將級退役的人員講這種話？這是否是我方相關規範的漏洞？

蔡明彥回應，尊重洪申翰的判斷，對於一些退役將領和退軍進行兩岸交流，應該要一些有更嚴謹管制。面對洪申翰追問中共有沒有可能專門挑選將級以下的退役軍人，閃過兩岸條例的規範，蔡明彥表示不能排除這種可能性，也凸顯我方法律規範可能有模糊地帶，才會讓中共有操作作為。

洪申翰說，呂禮詩的行為是自甘變成中共大外宣，國安局對於中共層出不窮的手段發展，應該隨持抱持修法加嚴規定的準備。

國民黨立委黃仁也關切中共透過珠海航展展出多樣新式武器，蔡明彥表示，根據國安局分析，中共是想藉珠海航展的機會，達到對外宣傳、展示武力的目的，展現中共軍備投資已經相當建置了相當的能量；同時也尋找更多國外潛在的客戶。

蔡明彥指出，這次珠海航展有幾個特色，包括艦載機殲35、殲15T都可能運用在中共第3艘航空母艦「福建艦」；也展示轟6K搭載鷹擊21型新型飛彈模型，展現空對地打擊能力；紅旗19飛彈也是宣傳重點；外銷部分，則置重點於新的殲10CE戰機。

中共 國安局 洪申翰

延伸閱讀

前艦長呂禮詩稱中國強 國防部：已損國家尊嚴

珠海航展共軍武器亮相 前海軍艦長呂禮詩哽咽：想讓台灣觀眾知道中國有多強

傳將對美大規模軍購 綠委：強化國防是因中國惡鄰居

拿中火轉移減空汙不利 洪申翰批盧秀燕：想選總統想瘋了

相關新聞

陳時中餐敘的低胸美女是她 女牙醫：女性不該被物化

國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中參加今年8月6日的飯局後，被穿著吸睛的香肩、爆乳美女送客。振興醫院急診重症醫學...

法務部研議「特殊重大暴力犯不得假釋」 藍委提2質疑

憲法法庭做出死刑有條件合憲判決，法務部昨表示，將研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」方向修法。國民黨立委吳宗憲說，「特殊...

Taiwan Plus爭議連爆 他指公視亂燒58億必砍預算

公視Taiwan Plus爭議連環爆，立法院教文委員會下周將排審文化部所屬基金預算，在野黨揚言必砍Taiwan Plus...

原民台1億多標案被指抄襲 扯出蘇巧慧、陳瑩關係鏈

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今指，原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案；投標廠商沃土影像涉嫌抄襲該台109年度69...

海軍前艦長哽咽看珠海航展 國安局長批發言不妥

海軍前艦長呂禮詩參加珠海航展，哽咽表示「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」。國安局長蔡明彥表示，呂禮詩的言論不妥，可能成為...

離島建設修法舌戰 吳思瑤酸「陳三桂」 陳玉珍嗆：來辯論一打三

朝野再為「離島建設條例」修法交鋒，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批評此修法將讓台灣經濟門戶洞開，籲國民黨立委陳玉珍別成為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。