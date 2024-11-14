海軍前艦長哽咽看珠海航展 國安局長批發言不妥

海軍前艦長呂禮詩參加珠海航展，哽咽表示「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」。國安局長蔡明彥表示，呂禮詩的言論不妥，可能成為中共認知作戰的主要訴求。民進黨立委洪申翰則質疑，中共企圖規避「吳斯懷條款」的限制，國安局應該隨時準備修法加嚴規定。

呂禮詩在珠海航展的發言引發大陸媒體大幅報導。民進黨立委洪申翰在立法院外交國防委員會質疑，呂禮詩的言論是否不妥？蔡明彥回應，相關的言論確實不妥當，可能成為中共對台操作認知作戰的主要訴求。

洪申翰進一步質疑，大陸媒體透過網路瘋傳呂禮詩的言論，令人懷疑這是否是中共主導的一場戲？呂禮詩只是其中被交付任務的演員。洪申翰並指出，呂禮詩不是將級退役，看來逃過了兩岸人民關係條例第9-3條對於政務副首長和少將以上退役人員的限制，他質疑，中共是不是特地找不是將級退役的人員講這種話？這是否是我方相關規範的漏洞？

蔡明彥回應，尊重洪申翰的判斷，對於一些退役將領和退軍進行兩岸交流，應該要一些有更嚴謹管制。面對洪申翰追問中共有沒有可能專門挑選將級以下的退役軍人，閃過兩岸條例的規範，蔡明彥表示不能排除這種可能性，也凸顯我方法律規範可能有模糊地帶，才會讓中共有操作作為。

洪申翰說，呂禮詩的行為是自甘變成中共大外宣，國安局對於中共層出不窮的手段發展，應該隨持抱持修法加嚴規定的準備。

國民黨立委黃仁也關切中共透過珠海航展展出多樣新式武器，蔡明彥表示，根據國安局分析，中共是想藉珠海航展的機會，達到對外宣傳、展示武力的目的，展現中共軍備投資已經相當建置了相當的能量；同時也尋找更多國外潛在的客戶。

蔡明彥指出，這次珠海航展有幾個特色，包括艦載機殲35、殲15T都可能運用在中共第3艘航空母艦「福建艦」；也展示轟6K搭載鷹擊21型新型飛彈模型，展現空對地打擊能力；紅旗19飛彈也是宣傳重點；外銷部分，則置重點於新的殲10CE戰機。