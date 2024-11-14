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王鴻薇指涉入原民台標案 陳瑩：見黑影就潑糞必告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供

國民黨立委王鴻薇質疑，原住民台標案有問題，標案召集人是民進黨立委陳瑩前助理何明輝。陳瑩今天回應，這位前助理在馬英九執政時期進入原民台，王鴻薇就是「看到黑影就亂潑糞」，她一定會提告

陳瑩指出，王鴻薇指控的這位前助理非常認真優秀，前後協助過的原住民立委包括無黨籍瓦歷斯．貝林委員、國民黨全文盛委員、國民黨簡東明委員及親民黨林正二委員，王大委員覺得自己聲量很大，就以為自己很會爆料。

陳瑩表示，王鴻薇每次拿到垃圾都當成寶，移花接木、斷章取義，加油添醋後亂報料，選舉前，才因為烏龍爆料被總統府秘書長潘孟安提告，最後王鴻薇判賠50萬元，王鴻薇是法院認證的「烏龍爆料人」，妳忘了嗎？

陳瑩說，前天為汙衊陳時中政務委員，不惜羞辱長期關心原住民族健康權的原住民醫師，爆料翻車被打臉後，只在臉書寫幾個字做「廉價道歉」，妳的臉已經被打的很腫，妳不知道嗎？

陳瑩強調，王鴻薇若覺得有問題可以去提告，有膽就講清楚，不要用糢糊方式影射，遊走法律灰色地帶，她一定會對王鴻薇提告。

提告 王鴻薇 陳瑩

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