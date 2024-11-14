楊金龍憂台遭美認操縱匯率 王鴻薇：川普上台嚴陣以待

川普重回白宮，川普接下來如何實踐政見，將影響全球政經與金融穩定。中央銀行總裁楊金龍建議，擴大對美採購能源、農產品及軍品。國民黨立委王鴻薇今日提醒，川普上台後，台灣於政經各方面都要嚴陣以待。

楊金龍昨表示，美國對匯率操縱國有三項檢視標準：對美貿易順差逾150億美元、經常帳順差對GDP比率逾3%、持續淨買匯，符合其中兩者就會被認定為單邊干預匯率；台灣2020年後貿易順差已達第一項檢視標準，經常帳順差對GDP比率居高也逾美方第二項檢視標準，未來台灣被列為觀察名單恐成常態。若要縮小對美貿易順差，建議擴大對美採購能源、農產品及軍品。

王鴻薇說，央行總裁非常擔心我方遭到貿易報復，應對美國多加採購。賴政府最努力的大概就是軍事採購，金融時報已經報導我方要以150億美元軍購。川普上台後，台灣不管是在地緣政治、國防、經貿，甚至通膨、匯率等，都要嚴陣以待。