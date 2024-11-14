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陳時中餐敘的低胸美女是她 女牙醫：女性不該被物化

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
牙醫師唐櫻翠在社群平台表示，自己是與陳時中同框的另一名穿低胸禮服的女子。圖／翻攝自王鴻薇臉書
牙醫師唐櫻翠在社群平台表示，自己是與陳時中同框的另一名穿低胸禮服的女子。圖／翻攝自王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中參加今年8月6日的飯局後，被穿著吸睛的香肩、爆乳美女送客。振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學證實，自己是照片中穿著微露肩膀禮服者。與陳時中同框的另一名穿低胸禮服的女子是牙醫師唐櫻翠，她表示自己當天在場，並強調「有天女性不再被物化，任何性別都該被尊重」、「每個人都能以自己的光芒，閃耀於各自的舞台」。

王鴻薇在臉書爆料，陳時中、時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金集團高階主管等人在台北市共同參與一場飯局，其中陳時中會後遭拍到，被一名穿著吸睛的香肩、爆乳美女送客，不禁開轟「玩得很嗨」、「重情重義重粉味」。

唐櫻翠在Instagram坦言，當天愛打扮的她，穿了一件喜歡的禮服，會上與很多不同領域的醫師姐妹，笑談著各自的專業和趣事，而在場的陳時中聽著大家分享不同的話題和意見，客氣、謙卑地回應問題，是名讓人尊敬的前輩，餐敘的最後，她也和其中幾名學姐一起送他離席。

唐櫻翠指出，「不管穿不穿白袍，我都要求自己活得漂亮且真實。」她也坦言，曾經歷過女性在社會上被標籤化或物化的困擾，但仍希望大家理解各種職業，包括平日專注於診治病患的女性醫師，脫下白袍後也應該擁有打扮的自由，傳統的刻板印象不該成為限制社會發展的枷鎖。

唐櫻翠強調，身為一名口腔顎面外科女醫師，無論工作還是生活中，都以身為女性而感到驕傲，對自己的專業更是充滿自信，不斷追求進步，「如果被說看起來不像醫師，我也當作是稱讚。」她更期盼，有天女性不再被物化，任何性別都該被尊重，不該成為抵損他人的工具，每個人都能以自己的光芒，閃耀於各自的舞台。

另外，田知學也早先一步於臉書親自證實，就是照片中穿著微露肩膀的美女，並秀出早前於晚宴的表演畫面，「是的！上衣和褲子和偷拍的一模一樣，平時沒有太多機會逛街，是在Shien網站上買的！自己很喜歡！也覺得偶爾可以有別於醫院，穿出自己獨一無二的美麗是多麼幸福的小確幸。」

田知學表示，交友因政黨有所侷限，唯一認同的就是，真心愛這塊土地的所有人，並說8月6號的晚宴有20多人、與很多醫師互相交流，也趁機向陳時中說「我沒有政黨傾向，所以當時實在踏不出那一步來為你站台」，當下被對方回應「完全不在意」的笑容。

田知學指出，以往對陳時中的公開發言有褒有貶，但對方從未反駁批評，而是回覆，「那我（陳時中）可以怎麼做來協助你們？」這樣的態度也贏得了不少人的尊重，所以散會後才與他和其他女醫師一起陪他下樓，順便跟陳時中寒喧幾句。

田知學強調，把「粉味」當作稱讚，而不是詆毀，醫師姐妹中有人為了生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」，但在心中仍認為「她們是美麗的」，並祝自己、台灣所有的女醫師「醫師節快樂」。

舞台 醫師 陳時中

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