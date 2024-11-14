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陳啓昱逃亡有人助？李彥秀：賴清德的呼籲恐針對影武者
身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會上呼籲，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，雖已退出民進黨，但應盡速到案說明。國民黨立委李彥秀今日表示，陳啓昱人間蒸發，若無發生意外，就是有系統性的協助逃亡，賴清德的呼籲恐怕是針對背後影武者。
陳啓昱涉台鹽綠能弊案，至今仍未到案，遭到通緝。
李彥秀說，陳啓昱畏罪逃亡，南檢查緝專刊居然還是30年前的舊照，追緝也毫無進展，賴清德應該要震怒，應該要下令，但卻是以「呼籲」二字輕輕帶過，難道賴清德對背後盤根錯節的政治利益與糾葛，也不得不「投鼠忌器」？賴清德「溫柔的呼籲」，反而讓人有「此地無銀三百兩」的聯想。
李彥秀表示，賴清德已經就任總統將近半年，但是還沒搞清楚自己的身份與責任，以為自己是「在野黨」主席，陳啓昱退出民進黨，民進黨就天下太平，賴清德提出「呼籲」，賴清德就切割乾淨，遇到事情就切割，遇到責任就閃躲，遇到好處就邀功。
李彥秀分析，賴清德真的是對陳啓昱「呼籲」，勇於面對司法嗎？恐怕事情沒有這麼簡單。陳啓昱掏空台鹽綠能11億，逃亡至今已經將近半個月，面對檢警調動員數百人的追緝，宛如人間蒸發，顯然如果沒有發生意外，背後肯定是有系統性的協助逃亡。賴清德呼籲的對象，恐怕不僅是陳啓昱，更是背後可能的影舞者。
李彥秀強調，陳啓昱逃亡第二天，檢調信誓旦旦的指出陳啓昱仍在國內，但是半個月來追緝毫無進展，猶如人間蒸發，相關的事證與串證恐怕早已處理好，陳啓昱究竟是否還藏匿在國內？還是早已潛逃出境？干擾檢調偵辦方向，恐怕都需要慎重思考。
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