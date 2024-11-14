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高教預算逾1300億元 鄭英耀承諾再爭取經費

中央社／ 台北14日電

立法院今天審議教育部預算，教育部長鄭英耀表示，民國114年度高等教育預算編列超過新台幣1300億元，增加59億元，未來會再努力爭取經費，全力支持人才培育。

立法院教育及文化委員會審議114年度教育部、國立大學校務基金等預算。鄭英耀會前接受媒體聯訪，被問及台灣大學校長陳文章等人呼籲提升高教經費，避免台灣在國際的高教競爭中落後太多。

鄭英耀表示，114年度高教經費整體預算比113年度增加59億元（達1331億元），包含對公私立大學住宿補貼28億元，高教深耕經費增加20億元，國家重點領域校際研教園區計畫增加9.7億元。

鄭英耀提到，針對高教人才斷層，配合軍公教人員調薪，教育部以補貼方式鼓勵私立大學跟著調薪。此外，鼓勵博士班學生留下來讀書、進行專業研究，也增加約9億元預算。

中國國民黨籍立委洪孟楷質詢指出，過去幾年電費調漲不少，加上調薪增加的人事費用支出，許多國立大學覺得經常性支出越來越不夠用，希望教育部發揮決心和魄力，再向行政院爭取更多的高教預算。

對此，鄭英耀表示，對國立大學的情況「感同身受」，其實近年對各校整體補助都有所增加，以台灣大學為例，從112年的約75億元，113年增加到約80億元，未來仍會全力支持各校在科研上的努力。

洪孟楷追問，是否願意以烏紗帽為賭注，爭取行政院明年提出高教前瞻計畫。鄭英耀說：「這個職務對我來講不重要，我是基於對台灣土地的情感，才會站在這裡。」

鄭英耀承諾會繼續爭取高教經費，未來電費若調漲，也會持續以補助差額的方式，給予大學協助。

教育部 鄭英耀 高教

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