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Taiwan Plus爭議連爆 他指公視亂燒58億必砍預算

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委羅智強今在臉書轟，公廣集團變成「民進黨版中央電視台」，Taiwan Plus變「民進黨版的環球電視網」，在野必定嚴審，該砍必砍。記者陳正興／攝影
國民黨立委羅智強今在臉書轟，公廣集團變成「民進黨版中央電視台」，Taiwan Plus變「民進黨版的環球電視網」，在野必定嚴審，該砍必砍。記者陳正興／攝影

公視Taiwan Plus爭議連環爆，立法院教文委員會下周將排審文化部所屬基金預算，在野黨揚言必砍Taiwan Plus經費。國民黨立委羅智強今在臉書轟，公廣集團變成「民進黨版中央電視台」，Taiwan Plus變「民進黨版的環球電視網」，在野必定嚴審，該砍必砍！

立法院教育及文化委員會下周輪值召委為國民黨立委萬美玲，預計下周四將排審文化部所屬基金預算，預料在野黨將矛頭對準近日爭議不斷的Taiwan Plus。

羅智強今早在臉書轟，號稱要比肩英國BBC、日本NHK的公視TaiwanPlus頻道，卻爭議不斷。Taiwan Plus製作「打貪專題」，以民眾黨主席柯文哲上銬照片當作首圖，內容一面倒都是柯文哲案，但對台鹽前董事長陳啟昱涉嫌掏空台鹽11億元、前行政院發言人陳宗彥涉嫌接受性招待等綠營涉弊，卻全然不提，前行政院副院長鄭文燦收賄案也輕輕帶過。

羅智強批評，TaiwanPlus計畫總經費58億元，2021至2023年度累計編列預算數為28.8億元，2024年文化部補助公視10.5億元，2025年再編列10.3億元。一般600人規模的商業電視台，製作費另計，全年人事與業管支出約4至6億元；TaiwanPlus一個頻道一年就要燒10億元。

羅智強說，TaiwanPlus APP下載目標數2021年為100萬，但至今只有15萬，網站訪問量近6成來自台灣本地。立法院預算中心報告也指出，TaiwanPlus APP下載數量「未如預期」；審計部報告也說，Taiwan Plus每年預算高達10億，目標達成率僅1成，未符合行銷台灣的計畫。

羅智強說，上屆公視董事會就有董事質疑，Taiwan Plus是要公視幫政府執行「大外宣」，違反公視精神；民進黨修「公視法」擴編公視經費，也有前公視董事質疑帶風向、設議題，公廣集團變成「民進黨版中央電視台」，Taiwan Plus變「民進黨版的環球電視網」。

羅智強批評，公視花大筆國家預算的，應秉持專業、中立，卻自甘墮落，淪為綠營打手，政黨傳聲筒；屢遭外界質疑，亦無覺醒自律。文化部與公廣預算，在野必定嚴審，該砍必砍！

公視 民進黨 羅智強

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