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老公遭王鴻薇爆綁標 蘇巧慧：要改名烏龍薇？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
蘇巧慧回擊，王鴻薇昨才公開說以後問政會詳細查證，今再搞烏龍，「現在是要改名『烏龍薇』？」。圖／本報資料照
蘇巧慧回擊，王鴻薇昨才公開說以後問政會詳細查證，今再搞烏龍，「現在是要改名『烏龍薇』？」。圖／本報資料照

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今爆料，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案的投標廠商，涉抄襲原民台4年前的劇本，標案召集人是民進黨立委陳瑩前助理何明輝、另標案評審是民進黨立委蘇巧慧老公。蘇巧慧回擊，王昨才公開說以後問政會詳細查證，今再搞烏龍，「現在是要改名『烏龍薇』？」

蘇巧慧稍早在臉書發文表示，王鴻薇日前才因為抹黑民進黨秘書長潘孟安被法院判賠50萬、前天則因抹黑女醫師公開道歉，今天她要告訴王鴻薇「你今天又翻車了！」

蘇巧慧說，王鴻薇指控她先生參與的微電影拍攝標案評選，「從69萬變成1.2億」，但首先69萬和1.2億分別是兩個獨立的「劇本標案」和「迷你影集拍攝標案」，她先生參與評審的只有「迷你影集拍攝案」，「如何將69萬變1.2億？」

蘇巧慧指出，其次評選委員共有6人，而她先生在評選會議中投最高分的廠商第一輪就已被刷掉 ，第二輪時另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄，「我先生只是單純擔任評審，並未參與任何行政程序，何來我先生介入的事實？」

「現在是要改名『烏龍薇』嗎？」蘇巧慧說，她先生在影視圈的資歷、經歷、人品操守都受到認同，因此去年連國民黨執政的台中市政府都邀請擔任標案的評審，他參與評審時也一定本於電影專業。王鴻薇昨才公開說以後問政會詳細查證，今查證卻再次亂七八糟、再搞烏龍。

王鴻薇 蘇巧慧

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