實質廢死？法務部擬朝「特殊重大暴力犯不得假釋」修法

死刑釋憲案，憲法法庭判有條件合憲，並要求限期修法，法務部日前表態研議無期徒刑假釋制度修法分級，並在昨天書面回覆民進黨立委陳冠廷，明確表示將不採先前傳出的「終身監禁分級制度」，改以研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」的方向推動修法。

憲法法庭在9月做出2024年度憲判字第8號判決，名義上為「死刑合憲」，卻遭外界批是「實質廢死」。當時法務部長鄭銘謙曾表示，未來無期徒刑可以做層級化的區分，至於是否可能施行「終身監禁」制度會再研議。

陳冠廷表示，重大暴力犯罪的懲罰方案至關重要，需要加強嚇阻力，因此特別就終身監禁分級制度、量刑標準一致性，以及可能的立法方向等關鍵問題，日前向法務部提出書面質詢。

法務部昨書面回覆指出，基於刑事政策考量及貫徹社會防衛目的，將針對特殊重大暴力犯罪類型受刑人，研擬不適用假釋規定，而非採取分級制度，已蒐集各國立法例納入參考，將持續廣納各界意見，以確保修法方向符合社會期待。此一政策轉向的主要考量包括，避免對無期徒刑及重罪不得假釋的適用對象過度擴張，以符合刑罰衡平性及比例原則。

陳冠廷表示，法務部提出的修法，須回應社會關切，不要認為嚴重暴力行為導致被害人重殘，能夠藉由假釋輕輕放下，後續將持續追蹤此議題，確保修法過程能符合社會期待。

對於現行無期徒刑假釋制度，法務部表示，受刑人須服刑滿25年且有悛悔實據，才具備報請假釋資格，已較日本、德國及韓國等國更為嚴格。若法務部此次修法通過，部分特殊重大暴力犯罪類型將直接排除假釋適用。

陳冠廷認為，法務部「務實審核、寬嚴並進」的政策方向值得肯定。在不採分級制度的情況下，對特定重大暴力犯罪研議不得假釋，更能聚焦於最需要社會防衛的案件類型，避免制度過於複雜化。