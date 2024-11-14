離島設醫療專區？ 官員：不能逾越兩岸人民關係條例
立院經濟委員會今日審查再生能源發展條例、離島建設條例部分條文，對於國民黨立委陳玉珍提案修法在金門設立國際醫療專區等，國發會、衛福部及陸委會官員都認為與現行法規有扞格，對修法表達反對。
國民黨立委陳玉珍表示，提出修法是要讓金門民生有更大的發展，也為台灣產業帶來活水，但有像是經民連等沒有到過金門的團體大放厥詞，認為修離島建設條例有害國家安全，應該實地到金門了解一下當地的發展需要。
陳玉珍表示，希望修法讓金門可以設立國際醫療專區，也強調討論條文過程中有疑慮當然可以修正，但是要爭取金門居民與台灣本島居民有一樣條件。
國發會副主委彭立沛詢答時表示，陳玉珍提案恐逾越兩岸人民關係條例，現在不需要處理；衛福部也認為，會跟醫療法有扞格。
陸委會副主委梁文傑也說，只要在國境內，人員貨物往來、投資行為等，都要依照兩岸人民關係條例進行，不管離島建設條例如何修改，都不能逾越兩岸人民關係條例。
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