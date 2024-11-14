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原民台1億多標案被指抄襲 扯出蘇巧慧、陳瑩關係鏈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案，除有劇本抄襲情事外，民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男·以撒克·凡亞思也任標案評審。圖／立委王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案，除有劇本抄襲情事外，民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男·以撒克·凡亞思也任標案評審。圖／立委王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今指，原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案；投標廠商沃土影像涉嫌抄襲該台109年度69萬勞務採購案劇本，當中民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思也任標案評審，有綁劇本，有綁標之嫌。

王鴻薇說，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，得標廠商「打鹿岸工作室」，採購劇本「迢迢歸鄉路」導演為喇外．達賴，其兒子也是打鹿岸工作室負責人，全案版權在原民台。今年8月，原民台「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，卻拿著與109年度雷同度高的劇本，再投標該案，導演又是喇外．達賴。

王鴻薇質疑，原民台會不知道劇本雷同，讓該劇本投標，一路審查到決選？她指出，109年度標案、113年度標案等兩案標案召集人何明輝，何明輝是民國94年至101年於擔任陳瑩助理。過去無黨籍立委高金素梅提過，原民會被綠營原民立委塞很多人進去。

王鴻薇進一步指出，蘇巧慧丈夫龍男．以撒克．凡亞思任113年度標案評審，但是不是109年度標案評審則不得而知。經她跟原民文化基金會了解109年度標案評審委員有哪些，回覆是109年度是限制性招標，所以沒有評審委員之類的。評審到底是誰？

廖偉翔說，拿109年度、113年度兩標案的劇本來比對，有數段一字不漏的抄襲。他舉例說明，像第一章吃在瀑布玩耍後吃西瓜，之後坐遊覽車去港邊，不但劇情結構流程一樣，而且人物名稱相同。同一個導演會不知道內容相近嗎？113年度投標劇本根本是抄襲109年度已經投標的劇本，原民台如果已經知道，為何會讓廠商進到決標環節？就採購層面而言，109年度原民台採購金額69萬，113年度採購也編列80萬進行採購，是通貨膨脹？是不是有綁標嫌疑？如果是要拍原本劇本，根本不需要再編一筆錢去採購。

王鴻薇最後補充，很多標案都有人已經指定，甚至是不同力量在左右，想要介入。此案最大問題是重複採購又有侵權之嫌，1億2千萬的標案裡還有綁劇本，這真的有綁標之嫌。今天此案是被她們抓到，但有多少案子是根本沒抓到？請原民台正面回應，就此案也問過工程會，工程會說怎麼這麼扯。

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司涉嫌抄襲原民台109年度69萬勞務採購案劇本。圖／立委王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司涉嫌抄襲原民台109年度69萬勞務採購案劇本。圖／立委王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今日舉行記者會，揭發原民電視台於113年度1億2千萬藝文勞務採購案。記者屈彥辰／攝影

抄襲 王鴻薇 蘇巧慧

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