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聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

APEC領袖代表林信義下榻飯店 會方直升機繞圈歡迎

中央社／ 利馬13日電

APEC經濟領袖會議即將登場，台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱今天上午搭乘專機飛抵利馬，兩人抵達下榻飯店前，會方出動直升機繞2圈迎接，飯店大廳內也有約30位僑胞守候多時，氣氛溫韾。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主是秘魯，年會在首都利馬舉行，總統賴清德指派總統府資政林信義擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是他睽違19年再次以領袖代表身分與會。

林信義與女兒今天上午飛抵利馬，駐秘魯代表處代表張幼慈前往接機，秘方接機禮賓官為秘魯外交部經濟推廣事務總司長莫雷伊（Agusto Morelli）。

林信義率先下機，林玟萱跟在身後，一行人隨後搭乘黑色轎車前往利馬米拉弗洛雷斯希爾頓酒店（Hilton Lima Miraflores），整個路程都有前導警車開道，也有殿後警車，抵達飯店前3分鐘時，更有直升機繞2圈歡迎，與其他經濟體同等待遇。

飯店內約30名僑胞已守候多時，手持歡迎布條迎接領袖代表到來，林信義和僑胞一一致意後，也彎下身接受僑胞小朋友獻花。

媒體詢問飛機旅程如何，他表示「都很順利，謝謝，辛苦了」；被問及這次任務是什麼時，他則簡短回應「參加會議」。

林信義12日在桃園機場搭機前表示，他會讓大家了解台灣是區域經濟繁榮裡重要、穩定、不可或缺的力量。

林信義

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