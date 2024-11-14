賴總統：台灣沒有排除先進核能

賴清德總統昨天接見中華民國全國工業總會時表示，在能源政策上，政府一定會穩定供電。賴總統也重申，台灣並沒有排除先進核能，只要這項能源技術發展到相當程度，安全沒有疑慮，能夠處理核廢料等問題，大家可以來進行社會溝通。

產業界關注能源議題，賴總統表示，政府一定會穩定供電，目前核三廠二號機進入歲休，此時並未提供核電，但備轉容量約達百分之十三；「我們也要持續推動綠能發展，包括太陽能、光電、風力、地熱、水力發電等」。

賴總統表示，為了因應氣候變遷，以及國際社會對低碳制度的要求，他在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，經濟部也推動深度節能，協助企業改善生產流程與設備；希望工總朋友與政府合作，一起在台灣落實低碳工作。

工總理事長潘俊榮表示，工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。