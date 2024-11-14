聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：台灣沒有排除先進核能

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統13日與全國工業總會代表見面，強調政府會穩定供電，持續推動綠能及深度節能。圖／總統府提供
賴清德總統13日與全國工業總會代表見面，強調政府會穩定供電，持續推動綠能及深度節能。圖／總統府提供

賴清德總統昨天接見中華民國全國工業總會時表示，在能源政策上，政府一定會穩定供電。賴總統也重申，台灣並沒有排除先進核能，只要這項能源技術發展到相當程度，安全沒有疑慮，能夠處理核廢料等問題，大家可以來進行社會溝通。

產業界關注能源議題，賴總統表示，政府一定會穩定供電，目前核三廠二號機進入歲休，此時並未提供核電，但備轉容量約達百分之十三；「我們也要持續推動綠能發展，包括太陽能、光電、風力、地熱、水力發電等」。

賴總統表示，為了因應氣候變遷，以及國際社會對低碳制度的要求，他在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，經濟部也推動深度節能，協助企業改善生產流程與設備；希望工總朋友與政府合作，一起在台灣落實低碳工作。

工總理事長潘俊榮表示，工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。

氣候變遷

延伸閱讀

賴總統：有信心台美夥伴關係 繼續扮演區域穩定基石

賴總統：國外牙醫生每年回台實習50名 政府承諾不提高

印尼總統普拉伯沃見拜登 雙方將加強夥伴關係

和碩董座力挺中研院論點 童子賢：核能可以打擊通膨

相關新聞

賴總統籲陳啓昱速到案 在野黨：應下令而不是呼籲

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會上表示，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，雖已退出民進黨，但他特別呼籲陳盡速...

觀察站／別再護短 賴總統應下令限期捉人

綠能弊案頻傳，當中不乏綠營大咖涉入，賴清德總統昨天喊話，呼籲涉台鹽綠能弊案的陳啓昱盡快到案。一番話看似硬起來，卻顯得雲淡...

陳啟昱涉弊落跑誰之過 院檢互推

賴清德總統昨在民進黨中常會呼籲遭通緝的台鹽綠能前董事長陳啓昱盡速到案。檢察總長邢泰釗表示，陳啓昱應該面對現實，將案情說明...

霸凌爭議 勞發署北分署2年81人離退

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，外界將矛頭指向北分署長謝宜容。勞動部前天否認今年2月曾接獲陳情，但知情人士透...

25年未修 議事錄確定了！財劃法終於出委員會

立法院財政委員會六日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨立委本周一全力阻擋議事錄，不過昨天在在野立委人數優勢下，...

黃珊珊反藍委版憲訴法 綠按讚

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法」修正草案，主張大法官現有總額為十五位，不僅全國律師聯合會號召本周六上街頭抗議，律師出身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。