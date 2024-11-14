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霸凌爭議 勞發署北分署2年81人離退

聯合報／ 記者劉懿萱葉冠妤張曼蘋／連線報導

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，外界將矛頭指向北分署長謝宜容。勞動部前天否認今年2月曾接獲陳情，但知情人士透露，2月基層陳情，時任政務次長王安邦曾找謝談話，但謝後台極硬，還回過頭找「內鬼」，王從勞動部離職「是有原因的」。

霸凌爭議持續延燒，勞動部昨表示，調查小組已啟動調查，除訪談同仁，昨也普發問卷，採匿名方式針對北分署全體同仁訪查，調查程序預定最快本周內完成。

勞動部長何佩珊昨原訂出席立法院衛環委員會公聽會，卻在兩天前以另有公務行程為由臨時請假，由甫上任的政次黃玲娜代打，遭疑是刻意迴避公開露面。何昨透過新聞稿表示，待調查結果出來，會盡速對外公布，也會依調查結果，對相關人員作出處置。

知情人士昨說，謝宜容「向上管理」能力好，後台極硬，由勞動部前部長許銘春、時任部長室主任鄭素玲拔擢，成為部長室專委，深獲兩人信任，更跳過分署組長歷練，去年2月高升分署長，勞發署長蔡孟良過去就是謝的長官，對她多有照拂。

知情人士還透露，2月北分署陳情事件後，王安邦曾找謝宜容談話，謝卻變本加厲找「內鬼」，北分署員工敢怒不敢言。謝自恃有人撐腰，直到吳男輕生，基層忍不住在社群平台發文才爆發。這名人士說，王從勞動部離職「是有原因的」。

民進黨立委劉建國昨表示，北分署兩年內離退人員高達81人，同時共17名主管職離開，「異常的人員流動數據，勞發署完全沒任何因應。」劉強調，「一定不可以這樣算了。」

劉建國在臉書表示， 作為管理全國勞工權益的最高主管機關，卻發生職場霸凌事件，至今反應慢半拍，「這樣要如何守護全國勞工？真的讓人非常痛心。」劉指出，勞發署應立即停職處分，待調查完畢，該交由司法的歸司法，北分署內部管理失職須追究到底。

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