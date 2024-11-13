為何要提高憲法判決門檻 律師簡榮宗點出：大法官不夠好

憲法訴訟法修法議題成近日焦點，瀛睿律師事務所創辦人、律師簡榮宗今日表示，修法討論大法官總額門檻的癥結點在於大法官人選。如果大法官人選夠好，不至於在國會被卡關，也就不會有討論提高釋憲門檻的問題。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請簡榮宗律師，討論提高釋憲判決門檻議題。

針對提高釋憲判決門檻一事，簡榮宗說，這主要是大法官人選的政治問題。依憲法規定，大法官「法定總額」為15人，但大法官「現有總額」僅8個人，當中3分之2開會、2分之1同意即可完成釋憲，即可能4、5個大法官就能做出決定。國民黨立委翁曉玲提案主張，現在大法官人數不夠，不能讓少數人把持這麼神聖的工作，應該多元觀點，所以要依據「法定總額」來決定釋憲門檻人數。

簡榮宗續指，另外一派律師與法學者觀點則認為，應用權力分立角度去看：立法跟司法分立，大法官是司法體系管轄，表決程序跟應有人數，應尊重司法體系，立法權不要跨過權力分立界線。先前立法院調查權概念，他們也是主張，五權分立調查權已賦予監察院，所以立法院無需此權力。

簡榮宗說，上述兩種意見都有其立論基礎，但如果現有總額同法定總額，還需要吵這個嗎？問題在於，為什麼民進黨提名的大法官無法在立法院通過？若提名人選夠優秀、政黨傾向不明顯，國民黨會去卡大法官人事同意嗎？每人都有政治傾向，大法官也可以，但執行職務時就不能表現出來，應超然中立。大法官在法律人心中非常崇高，是學術或法界的巨擘。但先前傳出謝長廷有意爭取當大法官，謝並沒有當大法官應有的法學素養與高度。但他可能要跟謝長廷道歉，因為後來有幾個大法官的資歷跟程度，連謝都比不上。

何志勇說，美國憲法第3條第2款明定，那些案子可以進入最高法院審理，是由國會決定的；川普先前參加共和黨總統初選時，科羅拉多州、緬因州法院宣布其涉及叛亂罪違反聯邦憲法第14條修正案而不能參選，官司打到聯邦最高法院，大法官認為這不屬於州法院或司法權力，要交由國會決定，可見美國對於立法權、民意之重視。以台灣近期為例，顯示民進黨把政治問題決戰場都放在大法官釋憲，並做出有利於執政黨的判決，導致人民對大法官失望。

陳學聖表示，過去民調顯示八成民眾反對廢死，但憲法法庭做出結果跟大家不一樣，才會導致翁曉玲的主張獲得共鳴。大法官是受國會同意才任命，但如果執政黨五院全拿，就提名政治傾向非常明顯的大法官，導致大法官的決定時常與大眾有出入。