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勞團批低薪 卓榮泰盼最低工資能持續攀升

中央社／ 台北13日電
公務機關低薪受雇者聯盟13日在行政院前舉行記者會，呼籲政府調整各國營事業、機關受雇員工待遇，展現帶頭改善低薪的態度與決心。（中央社）
公務機關低薪受雇者聯盟13日在行政院前舉行記者會，呼籲政府調整各國營事業、機關受雇員工待遇，展現帶頭改善低薪的態度與決心。（中央社）

勞團今天批評低薪問題未解，行政院長卓榮泰說，最低工資近年持續增加，期待未來也能繼續上攀；政府明年對軍公教人員加薪，並要求公務機關約聘僱人員明年薪資需達最低工資的1.1倍，盼政府帶頭、民間響應。

卓榮泰日前拍板政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍（約新台幣3萬1449元），並研議修法將薪資揭露門檻從新台幣4萬元提升至5萬元。

不過，公務機關低薪受雇者聯盟今天在行政院前舉行「起薪沒4萬，就是真低薪，政府根本沒良心」記者會，批評政府宣稱解決低薪，但實際上3.1萬元在台灣根本難以生存。

聯盟表示，各公務、學校機關內，數萬名技工工友、比照技工工友薪資待遇的勞工，以及其他受雇員工，如地政事務所的測量助理、動物園保育員、停車管理員、清潔隊、健保署業務助理及約用助理等，長年以來因為工餉表、薪資表未調整，導致薪資停滯未調，許多技工工友、業務助理工作一輩子，薪資天花板仍不到4萬元，這些人也被政府遺漏了。

聯盟呼籲，政府應將起薪4萬元作為低薪標準，並調整各國營事業、機關受僱員工的待遇、薪給表各階層薪俸；此外，也應檢討技工工友40年未調整的工餉表，提高俸額級數上限，讓薪資可以正常調整。

卓榮泰下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪表示，為了讓民間朝加薪方向努力，政府研議修法，將薪資揭露門檻由4萬元調整到5萬元，增加薪資的透明度，以利人力市場互相做有利的溝通，期盼達到勞資和諧，一方面照顧勞工權益，一方面也讓產業能夠有持續競爭跟發展的能力。

最低工資 薪資 行政院

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