波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

波波醫師備受關注，本土小牙醫聯盟質疑，衛福部偏鄉計畫為波波牙醫大開執業機會，變相增加實習名額，喊話賴清德總統遵守承諾，不再增加實習名額。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會重申，依衛福部規定，每年國外回台實習名額就是50名，承諾不會提高名額。

衛福部今天晚間6點舉行「偏鄉醫療全民健康嚴格把關」臨時記者會，由衛福部長邱泰源親自帶隊，政務次長林靜儀、常務次長周志浩、醫事司長劉越萍、口腔司長張雍敏等出席。

賴清德稍早表示，衛福部近日將公布「醫師法施行細則」，針對國外學歷審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，賴總統說，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定。

邱泰源於記者會表示，衛福部依「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點」規定，該選配分發名額每年維持50名，不會提高，且為因應「醫師法」修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

邱泰源也說，衛福部調查目前共有55個鄉鎮無牙醫師執業，秉持「偏鄉優先、弱勢優先」精神，規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113-116年度），充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以這55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。

邱泰源也說，至未來是否開放國外牙醫學畢業生投入偏鄉服務一事，將秉持公開透明原則，落實社會清通再做決定。政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康。

至於，偏鄉計畫原先是否要納入國外學歷未取得國內執照的醫學生協助？衛福部次長周志浩澄清，牙醫師投入偏鄉有個基本原則，就是必須取得牙醫師執照且經過適當訓練，至少經過畢業後綜合臨床醫學（畢業後一般醫學）訓練選配計畫(PGY)，包括PGY1、PGY2訓練，並取得開業資格後，才能到偏鄉裡頭來做服務，且以本土醫師優先，國外學歷醫師會秉持開放的態度來思考，並與社會溝通。偏鄉醫師人力不足，將由公費醫師為補充人力。

邱泰源強調所有政策一定要公開、透明，取得各界共識，這是最重要的事情，而偏鄉真的就是需要醫師，多年來都在努力進行偏鄉醫療，但可是真的還是很少醫師去服務，這問題會持續努力，醫療平權是國家要做的事情。