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艦隊分署長今交接 海巡署：黃宣凱是首任「艦長」資歷的分署長
海巡署今天舉行艦隊分署新、卸任分署長交接暨宣誓典禮，新任分署長由海洋委員會海域安全處長黃宣凱陞任，由於艦隊分署是掌管所有海上巡防船隻，重要性不言而喻。海巡署長張忠龍肯定他豐富的內外勤經驗，期勉他有效帶領艦隊分署，同時感謝卸任分署長廖德成過去的辛勞。
海巡署指出，黃宣凱是中央警察大學59期水上警察學系、水警研究所碩士畢業，在海巡署改制前，曾擔任行政院海岸巡防署海洋巡防總局組主任、企劃處科長、中部地區機動海巡隊艦長、巡防組科長、第十六海巡隊隊長、第九海巡隊隊長、中部地區機動海巡隊隊長。
改制後，擔任海委會海域安全處專門委員、海域安全處副處長、海域安全處處長等要職。
海巡署說，黃宣凱是首任具有「艦長」資歷的艦隊分署長，在署長的見證下宣誓就職，承諾將恪遵國家法令、盡忠職守、報效國家。
海巡署勉勵所有海巡同仁，「不經風浪考驗，哪來優秀水手」，面對海域情勢多變的當下，海防已成為守護國家安全的最前線，台海兩岸的問題更是印太區域穩定的核心，艦隊分署已成為核心的支柱，相信黃宣凱一定能帶領艦隊分署這個具有優良傳統的優秀團隊，穩健推動各項施政。
根據維基百科，海巡署配置於海巡隊、機動海巡隊及直屬船隊的巡防船隻皆是艦隊分署所轄，艦隊分署轄區為所有中華民國領海，執勤範圍是海巡署所屬8個分署中最大者。
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