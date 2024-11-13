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波波牙醫、陳啓昱逃逸爭議 賴總統說重話

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天在臉書，針對兩項國人關心議題做出說明。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天在臉書，針對兩項國人關心議題做出說明。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天在臉書針對兩項國人關心議題做出說明。關於「波波牙醫」爭議，賴總統說，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額；至於台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案逃逸，賴總統強調，支持司法相關單位全力捉拿到案。

賴總統表示，近日，許多國人朋友相當關心兩項議題，我今天向大家說明，更提醒民進黨黨公職，珍惜人民給我們的機會。

賴總統說，波波牙醫議題，應以國人健康為優先。關於國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。

他表示，同時，為了因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，賴總統說，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定。政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請國人同胞放心。

此外，賴總統也表示，「政府絕不寬貸地方政治勢力與黑道勾結」。近期媒體報導了關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。這個問題，政府非常重視。

賴總統說，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府絕不寬貸，今年6月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，積極擴大偵查能量，由中央來協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源。

賴總統說，其中，涉案失蹤的台鹽陳啓昱前董事長，雖然已經退出民進黨，他要特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力捉拿到案。

賴總統表示，民進黨全體黨公職要時刻謹記創黨精神，珍惜人民給我們的機會，如果失去了這份精神，民進黨也將一無所有。黨公職要約束自己，切勿涉入不法，才不負人民對我們的期待。

民進黨 黑道

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