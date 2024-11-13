賴清德：現行財劃法合穩定原則 藍提案中央恐財政失衡

藍綠針對財劃法，修法大戰持續。民進黨主席賴清德今天在中常會表示，現行財劃法版本更符合財政穩定原則，國民黨提案，恐導致中央財政失衡。

賴清德指出，根據財政部的試算，若以總預算3兆元為基準，國民黨方案所主張的15%分配應約為4500億元，但最終方案要求分配達6600億元，顯示出落差。此外，中央政府目前的實際資源配置已遠高於國民黨主張的25%，且每年撥出的2500億元一般性補助款也分配給地方。

黨內人士表示，若按國民黨版本進行分配，未來中央在扣除補助款後，將難以支應國防、外交及重大建設的支出，也可能影響災害補助能力。賴清德會中強調，現行版本相對穩定，希望各委員能慎重推動財政改革，保持中央和地方財政的平衡。

黨內人士說，中央政府實際分配給地方的資源已超越30%，包括每年約2500億的一般性補助款，約占總預算的5-6%。關於國民黨團主張的「省政府稅收分配」應回歸地方的論點。

黨內人士表示，隨著省政府事權已交由中央，許多原省立機構已轉為中央管轄，例如省立高中和省立醫院等，因此若要將這部分收入重新分配至地方，相關工作也需一併轉移至地方政府。

黨內人士指出，若按照國民黨團版本，中央政府將失去約6600億資金，且若不調整現有補助款分配，可能會使中央政府的可支配預算縮減至7700億，難以支持國防、外交及重大基建支出；尤其在應對災害時，中央財政或無法維持現行的緊急救助能力。

黨內人士說，賴清德也曾在行政院長任內討論過「財劃法」修正，但考量中央財政承受力，當時中央最多只能撥出約500億支持地方，因此並未推動至立法院。黨內人士補充，過去8年中央對地方的補助不斷提升，2024年將撥出達1兆1百億元，創歷史新高，多數地方政府的財政已顯著改善，甚至部分縣市稅收超出預期。

黨內人士表示，若進一步增加對地方的分配，恐導致執行能力不足及預算浪費問題。正因如此，行政院認為現行財劃法制度相對穩定，民進黨呼籲立委在財政改革上審慎考量，秉持穩定和務實原則，避免中央與地方財政平衡受破壞。