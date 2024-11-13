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憲訴法爭議 吳思瑤：黃國昌急著當老大 睜眼說瞎話、公然造反

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌急著當老大，睜眼說瞎話「遵守柯主席指示」，這不是假傳聖旨，是公然造反。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌急著當老大，睜眼說瞎話「遵守柯主席指示」，這不是假傳聖旨，是公然造反。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲提「憲法訴訟法」條文修正草案，民眾黨立委黃珊珊投書法律刊物表達不支持，民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，黨團依然團進團出。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌急著當老大，睜眼說瞎話「遵守柯主席指示」，這不是假傳聖旨，是公然造反。

「民眾黨的『團進團出』，誰說了算？」吳思瑤表示，她非常肯定黃珊珊的觀點，跟民進黨團主張一致，也與全律會、北市律師公會意見相同。只要是法律人，都明白國民黨的憲訴法是違憲法案，立法權不能超越司法權，更何況，翁曉玲說的「極端案例」根本不存在，是胡亂帶風向。

吳思瑤表示，黃珊珊投書表達了態度，可惜24小時不到，黃國昌卻跳出來說「民眾黨團還沒討論」、「會遵照柯文哲主席指示團進團出」。黃國昌言下之意「是憲訴法的立場，不是黃珊珊一人說了算。」

吳思瑤指出，記得民眾黨主席柯文哲在5月說過「民眾黨團投票不必團進團出」，當時就是黃國昌樂當「傅」隨組織，民眾黨淪為小藍黨，民調大跌，柯文哲為了止血，大動作對外鬆綁「團進團出」，要維護民眾黨的自主性。

「柯文哲出事，黃國昌急著當老大。」吳思瑤說，睜眼說瞎話「遵守柯主席指示」，推翻柯主席對黨團自主性的要求，這不是假傳聖旨，這是公然造反，「恪遵憲法」是每一位立委就職時的誓詞，期待黃珊珊能堅持立場，與民進黨一起阻卻違憲的修法，「套句柯文哲名言『政治不難，找回良知而已』，黃國昌找不回良知，相信黃珊珊可以。」

國民黨立委翁曉玲提「憲法訴訟法」條文修正草案，民眾黨立委黃珊珊投書表達不支持，民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，黨團依然團進團出。記者陳正興／攝影
國民黨立委翁曉玲提「憲法訴訟法」條文修正草案，民眾黨立委黃珊珊投書表達不支持，民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，黨團依然團進團出。記者陳正興／攝影

民眾黨 黃國昌 黃珊珊

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